Las pioneras del fútbol femenino en León

FÚTBOL

Nacieron en el Huracán Z y fueron un soplo de aire fresco. La historia del fútbol femenino de competición en León —y en Castilla y León— comenzó Trobajo del Camino. Era el verano de 1981 y el presidente del Huracán Z, el mítico club de Trobajo del Camino, tuvo la ocurrencia de organizar un partido entre solteras y casadas para animar el programa de fiestas.

«Fue un éxito total», cuenta Presen Alonso Calvo, pieza clave de esta historia que dio un soplo de airea fresco al fútbol con la primera hornada de jugadoras. La sorpresa llegó cuando las intrépidas futbolistas, algunas ni siquiera habían practicado deporte en su vida, preguntaron, después del partido: «Y ahora, ¿dónde vamos a entrenar?», relata.

Las chicas querían más. «No nos conformábamos con entrenar, queríamos jugar y le dije al presidente de la federación, Morán: ‘Quiero que federes al equipo’». «Y con quién vais a jugar, si no hay nadie», le espetó el directivo. Era verdad. En Castilla y León no había ningún equipo femenino y a las de Trobajo les llegaron a decir que estaba prohibido federar a mujeres en el fútbol.

Las guerreras no cejaron en su empeño. «Nos enteramos de que en Asturias había una liga femenina». Tras muchas conversaciones de ida y vuelta se acordó crear una liga astur-leonesa para dar cabida a las trepalienses. «Estuvimos cuatro años compitiendo hasta que ya había otros equipos en León y en Castilla y León», relata Presen.

Algunas, como Loren, ya estaban casadas y con hijos. «Íbamos con el bocadillo debajo del brazo porque no había dinero ni para parar a comer», relatan en un vídeo que han preparado para la exposición que esta semana, hasta el domingo, se puede ver en el Centro del Mayor de la calle Princesa, 6 de Trobajo del Camino.

Han pasado 45 años. «No pensamos que íbamos a liar la que liamos». Desde diciembre, históricas jugadoras del Deportivo Femenino de Trobajo del Camino se han reencontrado. Han sacado del baúl de los recuerdos sus botas, banderines de equipos con los que jugaron, trofeos, camisetas, fotografías... «Creamos nuestro propio equipo a los dos años porque íbamos a pedir ayudas y nos decían que ya le habían dado la subvención al Huracán Z».

Sus testimonios son la memoria épica de unas mujeres que abrieron «la caja de pandora del fútbol femenino» de competición contra viento y marea. «El público nos decía que fuéramos a fregar». «Tuve que pelear mucho en casa para seguir jugando porque a mí marido le avergonzaba», recuerda Loren.

«Nos llamaban marimachos», comenta Chechu, de Onzonilla. Por eso, Lan, que entrenaba al equipo de su pueblo, tuvieron que convencer a su madre para que la dejara jugar en Trobajo. Presen puso el resto. Puso el cuerpo y el alma del Deportivo Femenino de Trobajo del Camino durante 35 años que estuvo al frente como presidenta oficial. «Mi marido, Lan Guerrero, era entrenador», señala al recordar la llamada que hizo para aquel primer partido de solteras y casadas. Durante un par de años vistió el uniforme naranja, la primera equipación.

Junto a María Jesús, la secretaria, Presen removía Roma con Santiago para conseguir sacar a flote el club. «Éramos las ‘penas del infierno. Sabían que íbamos a pedir». Nunca fue fácil y con la pandemia y los años decidió que había llegado el momento de echarse a un lado. «Cada cuatro años ponía mi candidatura encima de la mesa. No quería que el club que desapareciera». Con la pandemia, pasó a la Cultural dos años y, después, algunas jugadoras fueron fichadas por el Olímpico y por el equipo de La Virgen que está en racha.

Pero nadie les puede quitar sus medallas como pioneras, nueve años en la Nacional Absoluta y muchos triunfos en la territorial. «Ni en el mejor de los sueños. 1981-2005». Merce Alonso grabó estas palabras en el brazalete cuando decidió colgar las botas. «Era muy activa y me gustaba mucho el deporte, pero el fútbol ni se me había pasado por la cabeza y sin embargo nos enganchó toda la vida». Belén es una de las impulsoras del encuentro que culminará este sábado con un homenaje del Ayuntamiento de San Andrés donde empezó todo, en el campo de fútbol de Trobajo del Camino, acordado por unanimidad de la Corporación.

Cuando, en 2023, las guerreras de la selección española, dedicaron su triunfo a sus familias, a las amistades y, sobre todo, a las «pioneras del fútbol femenino en España», «nos removió». «Aquel día me llamó María Teresa Andreu, que fue presidenta de la Federación de Fútbol Femenino, para felicitarme. Nosotras fuimos de esas pioneras, me dijo», recuerda Presen con emoción. Más de 60 están ya unidas en un chat. Las chicas futbolistas hoy son mucho más visibles, pero queda mucho camino por andar. «El fútbol base mixto está muy bonito, pero cuando llegan a cierta edad, si no son de las que destacan, ahí se acaba todo...». Los clubes pequeños tienen poco que hacer.

Ángeles, Nuria, Fany, María Jesús, Gelines, Rebaque y también la gran Celsa, que acudió a arroparlas, marcaron ayer el saque de inicio del partido de la memoria del Deportivo Femenino Trobajo del Camino. Tienen toda una semana por delante para rematarlo el sábado con su himno, La Zarzamora, con el que celebraban, ganaran o perdieran, todos sus partidos. Un ritual en el que Merce Alonso lleva la voz cantante.

Loren durante la presentación de la exposición. FERNANDO OTERO