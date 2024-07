Marta García: «El sueño de los Juegos me ha hecho vencer a las adversidades»

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

España tiene en Marta García a uno de sus pilares en el atletismo. La leonesa de 26 años afronta sus primeros Juegos. Y lo hace con el convencimiento de que puede lograr un resultado brillante. Sabe que en su prueba de los 5.000 metros el dominio, más bien tiranía, de las atletas africanas es exultante. Pero también conoce su calidad, la que le ha llevado a estar firmando un 2024 de ensueño al que quiere ponerle la guinda en París. Primero pujando por un sitio en la final. Luego Dios dirá.

Con cuatro récords nacionales en su equipaje (tres de ellos en pista cubierta), entre los que se encuentra el de 5.000 metros, prueba en la que competirá en la ciudad francesa siendo además la única española en esa distancia, Marta hace realidad un sueño que incluso pudo adelantarse en el tiempo a Tokio en 2021 pero que por fin se hace realidad. El 2 de agosto a media tarde saltará a la pista del Estadio Olímpico de Francia para demostrarse y demostrar que unos Juegos no le quedan grandes, todo lo contrario. En su mente estará ese reto de alcanzar la final. Por muy complicado que sea. Calidad tiene para ello. Y un sueño que se ha hecho realidad.

La final como reto «Lo primero que espero es que mi estado de forma sea bueno. Y luego a partir de ahí estar en mi nivel, luchar por estar en los puestos que puedo estar con mis marcas. Creo que eso me puede dar el pase a la final, pero va a ser muy exigente»

«Sin duda será un día muy especial. Lo que pasa es que al contrario de mucha gente no he tenido ese sueño desde los tres años, el de ser deportista profesional. Ha sido con el paso de los años cuando ha aparecido. Nunca me imaginé con esa edad unos Juegos. Disfrutaba un montón y lo veía todo desde pequeña, con deportes que ni sabía que existían. A esa edad pero nunca pensé que podía estar en unos Juegos hasta prácticamente el 2021. Pero tampoco pensaba que iba a ser atleta profesional y aquí estoy».

Para Marta como para casi todos los deportistas los Juegos representan la meta, algo a lo que muy pocos pueden aspirar cada cuatro años. e incluso en su vida. «Estar en unos Juegos Olímpicos es complicado. Y cada día más. Las exigencias cada día son superiores. La gente cada vez se prepara y profesionaliza más. Y corre más. A día de hoy entre exigencias de la Federación Española y de la World Athletics es una verdadera locura estar en los Juegos. Incluso gente muy buena se queda fuera».

En el caso de la atleta de La Virgen del Camino llegar a París representa la guinda a un 2024 en el que ha dado un salto espectacular en cuanto a resultados. El último hace unos pocos días con el récord de España en los 2.000 metros. «Este año he dado un salto de calidad muy importante que me ha colocado por fin en tiempos de hacer mínimas olímpicas e internacionales, de poder luchar por medallas europeas. En años anteriores era más complicado. Tal vez el año pasado sí que lo estuve persiguiendo cuando decidí profesionalizarme. Pero luego no es tan fácil y algo que ocurre de la noche a la mañana».

Unos resultados a los que ha ayudado el hecho de que su mente está puesta las 24 horas del día en el atletismo. «El poder dedicarme las 24 horas al atletismo ha sido un hecho diferencial. Creo de los más importantes. Pero también cuando me han empezado a salir las marcas es cuando he tenido más confianza, no sólo de saber que puedes hacerlo sino de que lo has hecho. Cuando conseguí la mínima para los Juegos en enero creo que en el resto de carreras digamos que en todas he estado en un buen nivel. También viene dado por esa confianza de saber que puedes».

Debut en el Olimpo

Para Marta García esta será su primera experiencia en unos Juegos, la primera vez que pisará una Villa Olímpica, algo que no le asusta. « La verdad que no. Sólo sé que tiene que ser una locura porque todos los atletas hablan de los Juegos como fuera algo superior a lo que estamos acostumbrados, de algo muy grande. No he hablado personalmente con nadie pero he oído a muchos hacerlo de esa experiencia y eso ya dice mucho». Antes de París Marta se ha concentrado en Luxemburgo junto a su grupo de trabajo en el que el entrenador alemán Thomas Dreissigacker es un referente. Y de allí a una cita olímpica a la que espera llegar en su mejor momento de forma, sin contratiempos de última hora. «Lo primero que espero es que mi estado de forma sea bueno y que la salud acompañe. Que es probablemente lo primero y más importante. Y luego a partir de ahí estar en mi nivel. Luchar por estar en los puestos que puedo estar con mis marcas. Creo que eso me puede dar el pase a la final, pero va a ser muy luchado», precisa.

La triple campeona de España de los 5.000 metros quiere ir paso a paso. Espera estar en la final del 6 de enero, pero primero debe superar una exigente criba eliminatoria. «Pienso carrera a carrera. Sí que estoy pensando el hecho de que pueda hacer dos carreras de cara a los entrenamientos. Porque hay que estar preparado para todo. Pero sin duda el primer gran obstáculo es estar en la final y por eso focalizo toda mi energía en eso ahora mismo»

Desde enero Marta ha demostrado que tiene calidad para firmar grandes actuaciones. Una prueba de ello la mínima olímpica por la que no ha tenido que esperar y luchar a lo largo de estos últimos meses. «Eso ha sido importantísimo. Y también para lograr esa medalla europea. La tranquilidad de tener los deberes hechos que nunca antes había sido así. Siempre tenía que pasarme el verano consiguiendo mínimas, sufriendo, con más estrés, un poco de todo. Creo que eso ha sido clave y ha sido una gran idea de mi entrenador. Que yo también pensaba ‘no puedo estar en forma todo el año’. Pero sí que no podía estar de mayo a los Juegos. En enero con ese logro nos hizo poder bajar un poco el ritmo y luego volver a apretar».

Los Juegos son muy especiales. No todos llegan a poder vivirlos como protagonistas. Pero a pesar de esa relevancia a la atleta leonesa no le obsesiona. «Los afronto y he preparado como cualquier otra competición. Al final la competición es igual que otras como un Mundial, con algunos detalles. Pero el hecho de la competición como tal es lo mismo. Simplemente ocurre cada cuatro años, Yo quiero verlo así y no darle una importancia extra. Así que creo que lo más importante es estar tranquila y que no te sobrepase esa situación. Sobretodo a nivel mental para que cuando llegue el momento sepas como afrontarlo. Da la casualidad que voy a estar en unos Juegos Olímpicos sin haber estado nunca en un Mundial al aire libre porque no he sido seleccionada para los dos últimos campeonatos aunque me encontraba dentro del ránking, pero no cumplía con los criterios internos de la Federación Española. Y bueno, esperemos que no me sobrepase».

Cambio de entrenador

Un factor importante para Marta García ha sido centrarse las 24 horas del día en competir (estudió medicina y ha hecho prácticas). Pero también el cambiar de entrenador y formar parte de un grupo de talentos del atletismo. «Creo que el grupo es importante. Tenía un gran grupo pero creo que este es mucho más multitudinario. Todos somos deportistas profesionales y tenemos un estilo de vida similar y muy profesional y eso te empuja a profesionalizarte más y hacer las cosas mejor. A ver los detalles de tus compañeros y usarlos para ti. También te inspiran y si lo hacen bien sabes que tú también puedes hacerlo si has entrenado con esa persona todos los días».

En París no estará sola. En la grada del estadio de Francia la arroparán y animarán un buen número de personas, entre ellas su familia y pareja. «Me hace un montón de ilusión porque estarán mis padres, mi hermana y su marido y su hija que todavía no ha nacido pero que irá en la barriguita de mi hermana y eso me hace mucha ilusión. Y además también estarán mis amigas que finalmente con el tema de los precios de los Juegos viajarán el día antes en autobús y se volverán en autobús. Es un esfuerzo que hay que valorar. También mi tío y mi primo estarán allí así que bastante afición y un montón de amigos que también compiten y llevarán a sus familias y sus parejas. Creo que estaremos bien arropados».

Respecto a sus rivales Marta García no se asusta. Todo lo contrario. L emotiva tener que verse las caras con rivales extraordinarias, especialmente el poderoso plantel africano. «En tiempos de 14 cuarenta y algo no todas son invencibles. También ellas pueden tener un mal día. Lo que tienen las pruebas de fondo es que la táctica de carrera cuanta mucho, equivocarte o pasarte en un ritmo en el 5.000 puede ser decisivo. Y yo creo que tengo que usar todos esos factores que jueguen a mi favor para poder hacerme un hueco en esa final. Lo veo difícil pero posible y por eso quiero ir a por ello».

En su mente ya ha dibujado el día de su debut. Y eso también ha servido para motivarla en los momentos, que nos hay, no tan buenos. «No lo sueño, me lo imagino cuando entreno muchas veces. Cuando no puedes más los Juegos han sido ese extra de motivación de ‘aprieta en esta última serie’ ese tipo de cosas. Pero todavía estoy muy tranquila y no quiero gastar energía en excitarme mucho antes de tiempo».

La atleta leonesa va a ser la única representante española en los 5.000 metros. Algo que dice bien a las claras el nivel de exigencia necesario para estar en París. «Ojalá hubiera más compañeras de selección. Pero ha sido muy complicado. La mínima directa era cercana al récord de España y este año lo he conseguido hacer pero las mínimas exigidas este año son tremendamente complicadas. Me da pena por chicas jóvenes que sé que llegarán pero todavía les ha faltado un poco el tema marca o ránking para estar en los Juegos

Este 2024 está siendo espectacular para Marta hasta el punto de convertirla en un referente del atletismo español. Pero ella considera que aún quedan cosas mejores por llegar, que puede ser mejor atleta de lo que actualmente es. «Espero que sí. Siempre me dicen si he llegado a mi máximo. Si lo hubiera hecho estaría para retirarme mañana, no lo sé. Mi idea es que todavía queda Marta para rato, sí. Y todavía puedo mejorar».

Y sobre su futuro, a corto y medio plazo, dentro del atletismo no tiene claro. También en la distancia en la que centrar sus miras y objetivos: «Seguiré compitiendo en el 5.000, seguiré coqueteando con el 1.500. Todavía las largas distancias a día de hoy no las contemplo. Puede que un día me veáis corriendo un 10.000 en ruta pero a nivel de grandes campeonatos compitiendo se puede decir que acabo de empezar en el 5.000».

Compaginar estudios, familia, amigos y deporte no ha sido excesivamente complejo para ella: «Tengo la suerte de que la gente de tu alrededor te entienda, te comprenda y te apoye. Sobretodo que lo entiendan las personas con las que pasas más tiempo, tu familia más cercana, tu pareja... Y he tenido la suerte de tener esos apoyos que me permiten entrenar sin agobios, que suman más que restan. Y creo que es importante. Mi pareja lleva un estilo de vida similar al mío y también le gusta mucho el deporte. Eso también ayuda porque es verdad que yo no recuerdo la última vez que me fui de fin de semana a pasármelo bien, tipo vacaciones. Es que es difícil encontrar un momento para eso».