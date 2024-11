Susana Ropero, nueva presidenta de la Federación de Lucha Leonesa y primera mujer que la dirige

María Susana Ropero Prieto es la nueva presidenta de la Federación de Lucha Leonesa. La candidata a las elecciones a la Federación de Lucha Leonesa logró el apoyo mayoritario de los finalmente 30 asambleístas que acudieron a las urnas con derecho a voto de la asamblea compuesta por 39 y otro más que no acudió en el plazo previsto (40 en un principio), obteniendo un total de 24 votos frente a los 4 conseguidos por el otro candidato a la presidencia, Juan José Llamazares, además de dos votos en blanco. Es la primera mujer que dirige la Federación de Lucha Leonesa, un deporte que data sus inicios con normativa competicional en 1930. Son casi cien años de historia desde ese comienzo reglado, y nunca una mujer presidió la Lucha Leonesa.

La nueva presidenta pone de manifiesto su interés en fomentar todo lo que conlleve "crecimiento para la Lucha Leonesa", destacando "el trabajo y la proactividad durante su legislatura para que la lucha leonesa siga evolucionando sin parar".

María Susana Ropero, del Club Bernesga, es la nueva presidenta de la Federación de Lucha Leonesa después de 22 años vinculada a este deporte tan arraigado a la tierra leonesa, además de otros tres como delegada responsable de los corros de base. Por ello tiene intención de «seguir dignificando la lucha como deporte y también como cultura que es». Además, destaca que «la unidad es la fuerza de la Lucha Leonesa para seguir creciendo».

Susana Ropero suple en el cargo a Ángel Rivero, que ya había dejado claro que no se presentaría a la reelección debido «a motivos personales y por dar entrada a gente joven y con más ánimo del que yo pueda tener ahora mismo», concluyendo así su segunda etapa de seis años al frente de la Federación de Lucha Leonesa, además de otros 14 años en su primer ciclo como dirigente de la Federación. En total, 20 años en los que el crecimiento de la Lucha Leonesa ha sido impresionante, hasta el punto de conseguir junto a su equipo de trabajo por y para este deporte que la Lucha Leonesa tenga Federación propia, con los beneficios de todo tipo que ello conlleva.

La nueva presidenta siempre ha mantenido que su forma de entrar en la Lucha Leonesa se produjo de la siguiente manera: "Mi andadura comenzó de la mano de mis hijos, cuando mi

hijo mayor decidió con la edad de 7 años dejar de practicar el deporte de kárate para meterse de cabeza en este fascinante mundo de la Lucha y mi hija pequeña prácticamente nació siendo ya luchadora. Crecieron siendo luchadores. Poco a poco yo también me convertí en luchadora, no de corros, no con cinto pero sí con el corazón".

Tras su elección como presidenta de la Federación de Lucha Leonesa, Susana Ropero quiere cumplir al pie de la letra con lo prometido: "Hay ya una buena lucha de cantera, pero pretendo impulsarla aún más. También hay que apoyar la Lucha Leonesa en los colegios e institutos de toda la provincia y darla a conocer a quienes aún no saben de su existencia, mejorar la puesta en escena de los corros y otros proyectos de formación, promoción deportiva, su difusión, afianzar nuestro compromiso con las luchas internacionales…Todo ello con el objetivo de continuar con una labor durante la que la lucha ha conseguido mantener su pureza, su valor intrínseco y su alto nivel de arraigo social en gran parte de nuestra provincia".

Para finalizar su alocución imprime más actividad en sus pretensiones con la Lucha Leonesa: "Es el momento de seguir avanzando sin miedo, evolucionando en todos los niveles, deportivo, organizativo, institucional encontrando ámbitos de entendimiento entre todas las partes implicadas, Federación, instituciones locales, clubes, deportistas y aficionados. Todo ello con la mirada puesta en la mejora, en la consecución de una lucha leonesa moderna, atractiva y que se convierta en seña de identidad de esta provincia, de nuestro pueblo".