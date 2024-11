Sigue el partido Ponferradina-Amorebieta, minuto a minuto

18:52

Novedades y previa

La Deportiva mide hoy ante un resucitado Amorebieta el grado de recuperación de los dos últimos partidos. El duelo se disputa a las siete y media de la tarde en El Toralín, donde el equipo blanquiazul tiene una deuda pendiente con su afición: dos victorias, dos empates y dos derrotas. Si gana, se colocará de nuevo a un punto de los puestos de play off (sexta o séptima), a tres de la segunda plaza y a nueve del líder.

Afronta el encuentro la SD Ponferradina sin Andújar y Brais Abelenda, al margen de Nacho Castillo. Los jugadores que han pasado por problemas físicos en la última semana, Lancho y Andoni López, estarán disponibles para el duelo. Javi Rey repite el once de Lasesarre y también podría repetir el 5-4-1.

Con un 4-2-3-1 o incluso con un 5-4-1 podría formar Natxo González en El Toralín. Dos partidos lleva el alavés en el banquillo tras el fiasco que supuso la presencia de Julen Guerrero en el mismo. El Amorebieta partía como favorito en la competición, pero naufragó desde el primer partido del campeonato ante la Gimnástica Segoviana. Ahora suma dos empates y una victoria en este mes, lo mismo que la Deportiva. Han sido cuatro puntos con un Natxo González que era el entrenador de aquel Sant Andreu contra el que la Deportiva ascendió a Segunda División en el 2010. Ganó en su única visita en partido oficial en El Toralín, pero perdió aquel ascenso y perdió su cargo de técnico del Deportivo Alavés en diciembre del 2013 tras un empate en Mendizorroza contra el cuadro berciano. La remontada en 47 minutos, ya dentro de la prolongación ante el Barcelona Atlètic, hace que el cuadro azul llegue con toda la moral para intentar lograr su primera victoria fuera de casa y acercarse a las plazas de permanencia, que no alcanzará, aunque gane. Tras la victoria matinal del Ourense CF, próximo rival de la Deportiva, el cuadro zornotzarra empieza su partido como colista.

Dirige el encuentro Javier Figueiredo Comesaña (Comité Gallego), un vigués de 25 años que la pasada temporada pitó el Deportiva 1-Fuenlabrada 0. Ésta es su segunda temporada en la categoría y antes estuvo dos en Segunda División RFEF. Entre esas cuatro campañas lleva pitados 44 encuentros, de los que sólo seis se decantaron del lado visitante. De los 31 últimos (los de esta temporada y de las dos anteriores) se registraron únicamente dos triunfos foráneos.

Este partido sólo tiene dos precedentes; el 1-1 de hace tres temporadas en Segunda División, partido en el que Edu Espiau igualaba en los instantes finales ante el conjunto que por entonces entrenaba Íñigo Vélez de Mendizábal, y el 1-0 de la 2011-2012 en Segunda División B con tanto de Mayordomo, temporada en la que el cuadro zornotzarra debutó en esa categoría. En aquel encuentro jugó Borja Valle.