Cultural: cuesta de enero en diciembre

A la Cultural le toca ‘lamerse las heridas’, después de la inesperada y sorprendente derrota frente a los niños de Lezama, que de no haber ganado en el Reino de León (1-3) serían vicecolistas junto al Amorebieta, otro de los equipos que a punto estuvo de derrotar al equipo leonés en la undécima jornada de Liga de no mediar un gol de Rodri Suárez al cabecear a la red un saque de esquina botado por Álvaro Martínez en el último minuto del partido disputado en el Nuevo Urritxe. Sólo una victoria culturalista en las últimas cuatro jornadas, un empate y dos derrotas (4 puntos de 12 posibles) ha rebajado la ventaja de la Cultural como líder destacado del Grupo I de Primera Federación, que continúa siéndolo pese a los números más negativos desde que comenzó la temporada. Una mochila que se irá cargando si no acompañan de nuevo los resultados a los de Llona.

La siempre temida cuesta de enero de los pasados cursos deportivos arranca en el presente ejercicio en diciembre, con las visitas al Gimnàstic de Tarragona, este domingo en el Nuevo Estadi, y una semana después al Barakaldo en Lasesarre. Dos pruebas de nivel para comprobar el estado real del bloque culturalista, después de caer en casa de forma consecutiva ante el Sestao River y el Bilbao Athletic.

El revés en forma de un ‘4 de 12’ no continuará siendo tan pronunciado si en el horizonte está un objetivo tan ilusionante y verdaderamente asequible como concluir el año 2024 en todo lo alto de la tabla clasificatoria con ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores. Y algo así debe pensar la Cultural, que tiene ante sí una cuesta de enero en diciembre, cuyos esfuerzos pueden verse recompensados muy gratamente en caso de cumplir con los propósitos para afrontar el nuevo año 2025 ante el Barcelona Atlètic en el Reino.

El conjunto culturalista pretende afrontar el mes de diciembre con la intención de afianzarse en la cabeza de la clasificación, con la Gimnástica Segoviana como próximo encuentro en el Reino tras los dos rivales a domicilio con un potencial demostrado, para cerrar el año frente a un Real Unión en el Stadium Gal siempre complicado.

Después, parón navideño para tomar fuerzas e iniciar el año 2025 con idénticos propósitos a los que hay en estos momentos antes de la cuesta de diciembre: acabar como líder destacado de grupo la primera vuelta del campeonato. Para ello, los de Llona deberán contar por victorias los dos compromisos que se le presentan de forma inmediata.

Un último mes de competición duro en este 2024. Y qué mejor manera para la Cultural de dar la bienvenida a 2025 brindando un triunfo ante su afición como mejor regalo de Reyes.