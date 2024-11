Un mal día aparta a Raúl de la final en el Nacional

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

Raúl Marcos no pudo hacerse un hueco en la final del Campeonato de España de Caza Menor con Perro. El leonés, segundo en el Provincial y tercero en el Autonómico, no tuvo su mejor día en Llanos del Caudillo. A pesar de su buen nivel la jornada no se le daba como esperaba y eso lastró sus opciones de estar con los mejores en la semifinal nacional, última criba antes de la final que decidirá el podio de esta modalidad de caza en la edición de 2024 en Villadiego (Burgos).

Raúl Marcos intentó irse a las perdices como trofeo para alcanzar una buena puntuación, pero en esta ocasión el escaso número y la dificultad de estas lo llevaron a quedarse a una distancia que le impedía estar en ese top-10 que buscaba. En este caso los conejos fueron los que marcaron la diferencia y sirvieron para delimitar el cuadro de honor en Ciudad Real.

Raúl Marcos lo intentó hasta el final, pero no pudo hacerse con un lugar que por calidad tenía en su mano.

En cuanto al cuadro de honor el riojano Rubén Fernández se llevaba el gato al agua subiendo al primer peldaño del podio con una más que destacada percha en la que contabilizó tres perdices y cuatro conejos quedándose a una distancia más que destacada respecto al resto de cazadores.

Entre ellos el aragonés Pablo Martín que con dos perdices y dos conejos lograba la segunda posición en el cuadro de honor. La tercera iba a parar a manos del zamorano, primero de la representación de Castilla y León, David Pascual que cerraba el podio de una semifinal nacional con mucha calidad aunque con unas condiciones especiales que favorecieron a algunos de los competidores y otras que perjudicaron a otros, entre ellos el leonés Raúl Marcos.

En esta semifinal nacional de la zona norte también estuvo presente otro leonés, en este caso Pedro Bravo que ejercía de juez con su experiencia y sobresaliente conocimiento de la caza. Tampoco faltaría otra personalidad de la caza como Ismael Tragacete.