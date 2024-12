Alba Sánchez comparte protagonismo con los campeones de las cuatro ruedas en Cantabria

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

Positivo fin de semana para Alba Sánchez en el Circuito La Roca. La casa de la familia Sordo acogió la 5ª Carrera de Campeones, en la que la piloto de Cembranos formó parte de la categoría de exhibición a los mandos de un carcross de MV Racing. Dos días de competición en los que Alba compartió pista, entre otros, con los nuevos Campeones del Mundo de Rallyes: Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe.

Con un horario muy apretado, dado el gran número de participantes, Alba Sánchez tan sólo pudo rodar en la jornada del sábado, junto al resto de integrantes de la F83 Drivers Academy. Un día que no empezaría del todo bien para la leonesa, que en su primera vuelta ya encontraría los límites del carcross, sufriendo un vuelco en la zona del donut. Afortunadamente sin consecuencias para ella y con sólo unos rasguños para su montura.

Una vez revisado el MV Racing, Alba no tardó en regresar a pista y poco a poco iría mejorando su ritmo con el paso de las vueltas. Cada vez más cómoda y más rápida, mantuvo interesantes luchas en pista con pilotos como Paolo Diana y su espectacular Fiat 131. Además se daría la curiosidad de que Alba llegaría a compartir pista con Miguel Fuster (Citroën C3 Rally2), piloto con el que ha disputado el Nacional de Asfalto esta temporada, o Surhayen Pernía (Ford Fiesta Rally2), con el que ha disputado varias temporadas del Supercampeonato de España de Rallyes y el Nacional de Asfalto.

El domingo estaba previsto que los inscritos en la categoría de exhibición rodaran a primera hora, pero la organización optó por reordenar el programa-horario y esta sesión serían cancelada. Por lo que Alba Sánchez no podría salir a pista, pero si que estaría presente en La Roca y tuvo la oportunidad de vivir la competición con los aficionados.

ALBA, SATISFECHA Y AGRADECIDA

"Lo primero de todo tengo que agradecer a mis patrocinadores y a Félix por hacer esto posible, porque ha sido un fin de semana muy divertido. Me habría gustado rodar el domingo, pero sabíamos que el horario era muy complicado y el primer día por lo menos pudimos aprovechar los entrenamientos", precisaba Alba Sánchez tras su puesta en escena en La Roca.

"Empecé el fin de semana con ese pequeño susto pero por suerte el coche no sufrió daños y pudimos seguir rodando y aprendiendo. El agarre de La Roca no tenía nada que ver con la pista de Valencia de Don Juan y pagamos la novatada. Desde ese momento me lo tomé con más calma y vuelta a vuelta fui mejorando y me fui divirtiendo más. Y cada vez saltaba más en meta, que era una sensación muy chula".

"Ya tenía ganas de competir con el carcross y ojalá pueda correr alguna prueba la próxima temporada, por las sensaciones y por lo a gusto que me he sentido con el equipo F83. Por ahora vamos a cerrar este 2024 en la Carrera de Campeones, en Ponferrada, con el Hyundai i20 N5 y ya estamos trabajando en el programa para 2025. Tenemos que hablar con los patrocinadores y, si OnlyFans quiere continuar, volveremos a llevar sus colores la próxima temporada desde el asiento de la izquierda".