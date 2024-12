Jorge Blanco cambia de objetivo

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

El excampeón de España de maratón y tercero en la última edición, Jorge Blanco, confirma que «enfocará» la preparación hacia la prueba de medio maratón de cara al europeo de abril del próximo año en Bruselas, después de quedarse alejado de la mínima exigida en la prueba de maratón en la carrera disputada en Valencia.

El corredor leonés, pese a mejorar su marca personal con un registro de 2h:10.02 y ser el cuarto español en la línea de meta en la trigésimo tercera posición, tras Ibrahim Chakin (22), Dani Mateo (26) y Andreu Blanes (29), se quedó a más de minuto y medio de la mínima exigida por el comité técnico para poder acudir en la prueba reina al primer campeonato de Europa en ruta los días 12 y 13 en la capital belga.

«Es una pena porque las expectativas eran muy optimistas, me veía en el mejor momento de forma de mi carrera y por eso me supo a muy poco la marca obtenida donde me pasaron factura los problemas de congestión de los días previos a la carrera.