La Cultural cae goleada en Lasesarre

La Cultural sufrió la derrota más dolorosa de la presente temporada con un 3-0 ante un Barakaldo muy superior en Lasesarre, con un terreno de juego encharcado que prohibió un juego más combinativo. El conjunto culturalista no se adaptó a un campo muy pasado por agua como consecuencia del diluvio que cayó antes, durante y después del partido.

El equipo leonés partió con un bloque reforzado atrás, con la presencia de los tres centrales considerados titulares como son Quique Fornos, Rodri Suárez y Eneko Satrústegui, dejando en la caseta a Guzmán. El resto del conjunto no varió al de las últimas alineaciones culturalistas. Una defensa marcada por la contundencia, que llevó a los de Llona a dominar los primeros compases del encuentro. Además, Luis Chacón tuvo en sus botas el primer gol culturalista cuando apenas iban jugados unos 20 segundos, pero el guardameta local Unai Pérez se hizo con el balón. Fue simplemente un espejismo dentro del aluvión de agua. Un terreno que a punto estuvo de despedir a los de Llona con una goleada de escándalo en su contra. Y menos mal que en la portería estuvo Bañuz.

Después de unos primeros compases con un control del juego leonés, con el discurrir de los minutos el dominio pasó a pertenecer a los de Lasesarre.

Maroan Sannadi se convirtió en una pesadilla para los culturalistas. Rozó el gol en varios momentos de la primera parte, hasta que cuando el crono marcaba el primer cuarto de hora de partido el delantero de origen marroquí anotó el primero en la portería de Bañuz.

A continuación, la Cultural se fue del partido para no volver más. El centro del campo trató de sujetar a sus rivales con Sergi Maestre muy trabajador pero Barri durante muchos minutos desaparecido. Carlos Calderón y Luis Chacón no encontraron su sitio, además de Antón Escobar en ataque, al que no le llegaron excesivos balones.

Así concluyeron los primeros 45 minutos, con un cuadro leonés pidiendo la hora.

Con la entrada de Guzmán arrancó la segunda mitad en lugar del tarjeteado Rodri Suárez. El cambio no surtió ningún efecto, como tampoco los demás, con el arsenal de arriba en al campo.

El centro del campo nunca fue capaz de frenar a Pablo Santiago ni tampoco a Maroan Sannadi, un punta que sacó los colores a la defensa y minimizó a todo el bloque culturalista, sin argumentos desde el banquillo para secar en el campo mojado al goleador local, que puso más distancia con el segundo gol para los de Lasesarre.

Ya con el duelo sentenciado, el Barakaldo pudo hacer sangre con una goleada aún mayor. Un tercer tanto de Pablo Santiago puso el el tanteador la distancia que sucedió en el verde de Lasesarre. Derrota contundente. Toca mejorar para que el colchón no se desinfle.