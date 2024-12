La Cultural se achica en Lasesarre

El entrenador de la Cultural, Raúl Llona, se lamenta de la derrota encajada ante el Barakaldo en el Nuevo Lasesarre: «Jugamos un mal partido. Fuimos de más a menos. Tuvimos una primera ocasión a los pocos segundos, pero luego estuvimos muy a disgusto durante todo el partido. El Barakaldo fue justo vencedor, ya que demostraron ser mejores, tanto en defensa como en ataque, y supieron adaptarse mejor al partido. Frente al Barakaldo no fuimos reconocibles».

Este es el análisis principal del encuentro del entrenador riojano tras la dolorosa derrota sufrida en un encharcado Lasesarre (3-0), debido a la tromba de agua caída sobre el césped antes, durante y después del choque liguero, correspondiente de la decimosexta jornada del campeonato de Liga del Grupo I de Primera Federación.

Llona realiza a continuación una argumentación más profunda de los que fue el partido en el aspecto técnico-táctico: «En la primera mitad hubo mucha distancia entre líneas y tras el descanso tuvimos posesión, pero poco más. El Barakaldo tuvo un alto porcentaje de acierto de cara al gol. En el primero hubo un resbalón y hubo una mala comunicación, en el segundo se nos fue la marca y en el tercero ya estaba todo solucionado».

El entrenador riojano se refiere también a los muchos goles en contra que recibe el equipo en las últimas jornadas: «Esto es un grave problema, porque para aspirar a estar arriba en la clasificación no podemos encajar tanto. Me da mucha rabia lo sucedido, pero debemos ser autocríticos».

Raúl Llona también hace referencia al regreso de Manu Justo al equipo: «Estuvo al nivel de todo el equipo. Hubo intensidad y actitud. Justo no acabó el partido porque sintió molestias musculares y veremos a ver qué sucede».

Por último, Llona destaca que, «pese a este tropiezo, debemos tirar para adelante».

El equipo leonés no da la talla

La Cultural no acometió el partido con las mismas virtudes que su rival, el Barakaldo, que lo afrontó con un derroche físico espectacular. Los de Lasesarre fueron muy superiores en los duelos y en las segundas jugadas a los culturalistas, que no se mostraron reconocibles, término que le gusta utilizar a su entrenador Llona. El equipo leonés en la primera parte tuvo alguna ocasión de gol, pero en la segunda mitad no tuvo ninguna opción y no creó apenas peligro en la portería defendida por Unai Pérez. El campo en el que se jugó no se parece en nada al antiguo Lasesarre, por mucho que se quiera vender la tercera derrota del conjunto leonés en el campeonato de Liga. No hay ninguna comparación con el mítico Lasesarre de los días de agua y barro. No valen las disculpas de la lluvia y del barro que apenas había este domingo. Fue una auténtica demostración de personalidad por parte del Barakaldo.

«En el campo del Barakaldo, el antiguo Lasesarre, todos los partidos eran en barro cuando llegaba el invierno. Pero ahora jugar en Lasesarre es una gozada. No se puede afirmar que un campo está en malas condiciones por dos charcos. Es demasiado decir esto. Los futbolistas siempre hemos sido unos privilegiados y ahora más», afirma una leyenda del fútbol español que vio el partido Barakaldo-Cultural en el Nuevo Lasesarre.