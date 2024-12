La Cultural no puede frenar a un Ciudad de Huelva letal ante el aro (68-85)

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

La Cultural no pudo aparcar su mala racha de resultados. Los leoneses, que llegaban después de tres derrotas consecutivas, no pudieron doblegar a una de las plantillas más consistentes del grupo, la del Ciudad de Huelva (68-85). El 12-18 con el que se cerraba el primer cuarto no era todavía preocupante pero en los diez minutos siguientes antes del descanso la sangría de los locales se iba a la veintena de puntos (29-49). Si en ataque las cosas no funcionaban en defensa tampoco. El paso por vestuarios no sirvió para reconducir la situación. Si cabe para evitar que la desventaja fuera más abultada.