Sigue el partido Lugo-Ponferradina, minuto a minuto

16:39

Previa y novedades

La Deportiva visita en su mejor momento de la temporada al Lugo, equipo que tiene un punto menos que la formación berciana. Ambos aspiran a meterse en puesto de play off de ascenso a Segunda División por primera vez en el campeonato.

El Lugo no ha perdido en casa (su última derrota fue en abril), ha dejado su portería a cero en la mitad de sus encuentros, es el cuadro menos goleador y menos goleado de la categoría y acumula una sola derrota en las últimas once jornadas. Por su parte, la Deportiva ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales, lleva dos derrotas en las doce últimas jornadas, aunque ambas han sido fuera, y es el tercer equipo más realizador del grupo, sólo por detrás de los dos primeros clasificados. Además, el cuadro de Javi Rey, de familia lucense, sólo se ha quedado en tres partidos sin marcar y en los seis últimos de Liga ha visto puerta.

Javi Rey sigue teniendo las ausencias de Andújar, Jürgens y Nacho Castillo. Yeray vuelve de sanción y es suplente. El cuadro blanquaizul repite el once del choque del pasado domingo contra el Club Gimnàstic. Vuelve el técnico ourensano al estadio con el que hizo posiblemente su mejor partido como entrenador del Arenteiro.

CD Lugo recupera a Yago y Juan Rodríguez, que estaban sancionados la semana pasada para el encuentro ante el Tarazona (0-0), y son titulares. Nathaniel también es novedad en el centro de la defensa en lugar de un fijo como Erik Ruiz, que cumple un encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones. Vuelve el Lugo al 4-2-3-1 tras jugar con cinco defensas en Tarazona. La duda de la medipunta entre Roger Martínez y Alberto Vaquero se resuelve a favor del segundo.

Las acciones a balón parado, en las que ha sufrido bastante la Deportiva, es uno de los fuertes del cuadro gallego, que ha marcado un tercio de sus goles en jugadas de córner.

Se espera la presencia de unos 400 seguidores blanquiazules en las gradas.

El partido será dirigido por el alcarreño de 32 años Roberto Gonzalo Sánchez (Comité Castellano Manchego). Ésta es su segunda temporada en Primera División RFEF. Sólo ha pitado una vez a la Deportiva. Fue en la recta final de la pasada temporada, en el choque que ésta jugó en Palamós ante el Cornellà, que terminó 0-1.

En cuanto a los precedentes, hasta 30 veces ha visitado la Deportiva al Lugo y el balance es de 14 derrotas, 11 empates, entre ellos los de las dos últimas visitas (0-0 ambas) y sólo 5 victorias: 0-2 en las temporadas 1970-1971 y 1973-1974 en Tercera División, 1-3 en la 2000-2001 y 2-4 en la 2008-2009, ambas en Segunda División B, y 1-2 en la 2021-2022 en Segunda División. También se han enfrentado en Copa del Rey, Copa de la Liga y fase de ascenso a Segunda División B.