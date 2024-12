«Ser parte de la SDP da otra visibilidad al fútbol femenino»

Publicado por Otero Conde Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

La Ciudad de la Energía celebró ayer una charla sobre el crecimiento y desarrollo del fútbol femenino en la comarca. La misma sirvió también para que muchas de las jugadoras del club y sus familias, que fueron los asistentes a la misma, conocieran el pasado del balompié femenino en la comarca y cómo de diferentes eran las cosas hace apenas década y media. De todas formas, tanto la charla como el fútbol femenino aún no despierta gran interés en la población berciana, aunque como dijo la jugadora Sara Rodríguez, que además trabaja en Ciuden, ahora se nota otro ambiente. Sara jugó en el CD Ponferrada hasta el 2014 y luego salió de la comarca para estudiar. Este año ha vuelto al equipo: «El principal cambio que veo es que hay mucha participación de niñas. En el 2014 cuando me fui no éramos tantas. En los partidos noto otro ambiente. Y el cambio de nombre y el estar bajo el manto de la SD Ponferradina da mucha visibilidad al fútbol femenino». Esa idea y la de los éxitos nacionales del fútbol femenino hicieron coincidir a los participantes: «Formar parte de la SD Ponferradina desde el 2018 ha sido un paso importante para captar niñas», afirmó el presidente Ángel Molinero. «Pasar a formar parte del club grande de la ciudad en el 2018 nos enorgullece. Y llevar este escudo es una buena forma de ayudarnos», señalaron las jugadoras Laura Morán y Olaya Sánchez.

Yasodhara López, directora de Ciuden, habló de la apuesta por el talento femenino. Por su parte, Juan Fuentes, coordinador de cantera de la SDP, relató cómo ha visto crecer el fútbol femenino.