Dos meses en clave positiva para la perdiz, la liebre y el conejo

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León

La temporada de caza se encamina a su segundo mes de actividad. Y lo hace a buen paso con un panorama con más nubes que claros, algo que no se esperaba hace no mucho tiempo, en especial en algunas de las piezas protagonistas como la perdiz y la liebre.

Bien es cierto que aún podría presentarse una situación mejor, pero también y teniendo en cuenta su déficit de los últimos ejercicios la ilusión o mejor dicho la esperanza son sensaciones que van ocupando un mejor escenario que la desilusión que imperaba en los años precedentes.

En el caso de la perdiz se puede decir a falta de poco más de un mes para que la temporada concluya que el número de ejemplares ha aumentado de una manera más que destacada lo que ha posibilitado que los aficionados puedan cobrarse piezas, algunos eso sí más que otros. Para aquellos que han tenido días positivos las perchas también han sido el fiel reflejo de un cambio al menos por este ejercicio, de dinámica en lo referido a una de las piezas estrella de una temporada que bajará el telón el 26 de enero de 2025.

Junto a la perdiz, y en este caso del cielo al suelo, la temporada de caza menor en cuanto a la liebre hace ya tiempo que todo lo relacionado con ella se tornaba en negativo. Las enfermedades y otros condicionantes habían diezmado su población. En este 2024 parece que las buenas noticias están dando ánimo a los cazadores en cuanto a su presencia. No en una situación óptima como es deseable, pero sí para que al menos con la ayuda de los perros los cazadores puedan cobrarse algún ejemplar.

El tercer vértice de la temporada de caza menor, en este caso el del conejo, mantiene su tono de aprobado alto de los últimos años. No ha sido el mejor año en cuanto a número de ejemplares y a la hora de contabilizar su población. Pero esa presencia puede considerarse normal. No en vano el conejo ha sido durante los últimos años la tabla de salvación para los cazadores. Una circunstancia que parece haber cambiado en esta campaña. Aunque todavía es pronto para hacer balance ya que por delante quedan algo más de cinco semanas, lo cierto es que, aunque no llueve a gusto de todos, la temporada de caza menor en la provincia de León se ha desarrollado de una manera positiva.

Un buen presagio para que en las temporadas venideras esta situación se mantenga. O al menos no vaya a peor. Si la tendencia se mantiene los claros pueden ser mayores que las nubes. Y eso es de agradecer por parte de los cazadores.

