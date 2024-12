Raúl Llona: «El partido frente al Real Unión será duro y disputado»

Publicado por M.Á. TRANCA León Verificado por Creado: Actualizado:

Raúl Llona, entrenador de la Cultural, está convencido de que su equipo sabrá adaptarse a las circunstancias climatológicas que pueda encontrarse este domingo en Irún ante el Real Unión, después de haber naufragado en su anterior salida, a Barakaldo (3-0), marcada por el agua en el césped. «Es una incógnita lo que nos vamos a encontrar, de todas maneras será un partido muy disputado, con duelos y muy duro, llegamos con una mala dinámica de dos derrotas, pero confiados en que estamos cerca de volver a ganar, pero está claro que nos tendremos que adaptar a los diferentes contextos del partido, afirma el técnico.

Llona tiene las bajas de Sergi Maestre por sanción y Diego Barri y Víctor García por lesión, junto a la duda de Antón Escobar, por lo que en principio podría disponer del centrocampista Kevin Presa y el delantero Manu Justo que también arrastraban molestias.Lo que tiene claro es la importancia de mantener su portería a cero, algo que ha perdido en las últimas jornadas, donde ha encadenado dos derrotas consecutivas y tres como local en el Reino de León.

A pesar del momento, Raúl Llona defiende la posición de privilegio de su equipo con cinco puntos sobre los dos perseguidores, Real Sociedad B y Nàstic, aunque avisa de la necesidad de «ser cautelosos e ir más al detalle en defensa, intentando que los jugadores tengan una dedicación, que se ajusten y ocupen un espacio», ha apuntado. Tampoco quiere oir hablar de la posibilidad de ser campeones de invierno. «No le doy importancia. Lo relevante es que estemos en la buena línea», precisa el técnico culturalista para el que a pesar de las últimas derrotas no debe caerse en la inquietud. «Esto va por rachas. Si antes cuando todo nos iba muy bien no lanzábamos las campanas al vuelo ahora que no todo es igual no vamos a ver todo negativo. Es parte del camino», precisó al respecto el propio LLona.