Susana Ropero: «Vengo a cumplir proyectos para dar poder a la Lucha»

María Susana Ropero Prieto ya es la nueva presidenta de la Federación de Lucha Leonesa, tras ser proclamada por la Junta Electoral, como anunció este periódico en su edición del 19 de diciembre. Ropero logró el apoyo mayoritario de los asambleístas que acudieron a las urnas, obteniendo un total de 24 votos a favor frente a los 4 conseguidos por el otro candidato a la presidencia, Juan José Llamazares, además de registrarse dos votos en blanco. Es la primera mujer que dirige la Federación de Lucha Leonesa, un deporte que data sus inicios con normativa competicional en 1930.

—¿Cómo define esta nueva etapa para la Lucha leonesa?

—Va a estar repleta de proyectos. Todos vamos a poner la mejor disposición para que todos los objetivos se cumplan. Voy a contar con un equipo de trabajo formado por personas vinculadas a este nuestro deporte, personas de mi total confianza, porque su esfuerzo por la Lucha Leonesa en los años que llevan involucrados en ella han demostrado capacidad de trabajo en equipo, honradez, seriedad y entusiasmo porque este deporte y cultura que es, se posicione en el lugar que la corresponde.

—¿Con qué factor humano cuenta?

—Cuento con gente de gran valía. Abel Isaí Cabero, Héctor de Castro, Francisco Valbuena, Aitor Fernández, Blanca del Pozo, Alberto Díez, José Ignacio Celadilla, Raquel Aizpún y otras personas más que ya se han ofrecido a colaborar de una manera activa y estarán pronto cerca de nosotros para trabajar todos siguiendo un únicocamino, el hacer cada día más grande a la Lucha Leonesa y tratar con nuestro trabajo y dedicación posicionarla en el lugar que la corresponde como patrimonio cultural y deportivo de todos los leoneses y leonesas.

—¿De quién se acuerda en estos primeros días al frente?

—De todas las personas que me respaldaron en la urna, a las que sin ser asambleítas me han llamado para darme su apoyo, a Ángel Rivero que está y estará ahí para ayudarme a comenzar, a los padres y madres de los niños de nuestra base que siempre me han ayudado en los corros, a los niños que tanta satisfacción personal me ha dado el trabajar por ellos durante estos 3 años, a algunos responsables de instituciones que me han llamado para darme también su apoyo y enhorabuena, a mi familia y amigos que me dan fuerza.

—¿Con qué afán llega?

—Con trabajar por y para la Lucha con la única pretensión de engrandecerla y darla poder.