Acaba un año 2024 de altos y bajos para la SD Ponferradina

No será el 2024 un año que pase a la historia de la SD Ponferradina, aunque en fútbol se habla de temporadas, no de años naturales. Pero ahora que acaba éste, hay que hacer balance. La pérdida del ascenso y el comienzo de un nuevo proyecto que busca lo no logrado la temporada anterior ha sido lo más destacado del 2024.

El año natural comenzó con el regreso a casa de Borja Valle y dos triunfos para acabar la primera vuelta como campeón de invierno e igualar el récord de puntos que había logrado el equipo en su día en una primera vuelta. Sin embargo, a partir del inicio de la 2ª vuelta, las cosas cambiaron. La derrota en Riazor cuando había oportunidad de meterle 13 puntos de ventaja al RC Deportivo supuso un punto de inflexión para ambos equipos. En menos de dos meses la clasificación había dado un vuelco y tras una derrota, dos empates y la pérdida del liderato, Juanfran García relevaba a Íñigo Vélez de Mendizábal en el banquillo. El equipo se clasificó para le play off en quinta posición y perdió en la primera eliminatoria del play off ante el Córdoba CF (0-1 y 2-1).

TEMPORADA 2024-2025

Javi Rey, entrenador del Arenteiro, fuer el elegido para dirigir los designio del equipo en la nueva campaña. No se cambió toda la plantilla como el verano anterior, pero sí la mitad. Y a pesar de la decepción de unas semanas antes, la masa social volvió a responder. En diciembre se superaban los 7.500 socios, batiendo un nuevo récord.

Los primeros algo más de dos meses trajeron dos derrotas en casa y una dura en León. Sin embargo, el equipo mejoró en el último mes y medio, amén de un 2-1 en Ourense en el que hizo el peor partido hasta entonces. El pase en Copa contra el Castellón y tres victorias seguidas antes de navidades pusieron a la SDP en puestos de play off.

Más de 500 partidos, casi 200 goles y 15 temporadas como blanquiazul acabaron aquella fatídica tarde de Córdoba, en la que además fue expulsado. Yuri colgaba las botas semanas más tarde al no entrar en los planes del área deportiva, de la que curiosamente pasaba a formar parte como secretario técnico. El máximo goleador y el futbolista con más partidos en la historia blanquiazul cerraba una parte muy importante de la misma.