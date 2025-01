«Antes de junio convocaremos elecciones y si hay alguna alternativa daré un paso al lado»

Con la primera vuelta de la Liga sin concluir, el Caja Rural Cleba tiene muy bien encarrilado el objetivo de la temporada, que no es otro que alcanzar la permanencia por tercer año consecutivo en la División Honor-Oro. Las leonesas, con una plantilla «joven y corta», están dando un paso adelante de la mano de Leo Álvarez. Una 2024-25 en la que el club tendrá que convocar elecciones a la presidencia. «Aún no he convocado a la junta directiva, pero los comicios serán a lo largo de este semestre», señala a este periódico Juan José Marcos.

El máximo mandatario de la entidad esperará a ver si existe alguna candidatura diferente para tomar una decisión sobre su futuro. «Si hay alternativa daré un paso al lado, pero si no, no vamos a dejar tirado al club», remarca. Un Marcos «comprometido» con el Cleba que, de irse este curso, habrá hecho desaparecer la deuda histórica que heredó junto a su equipo y que ascencía a 71.000 euros. «Estamos cerca de saldarla de forma definitiva».

Consolidar al primer equipo y hacerlo crecer así como mejorar la cantera son algunos de los proyectos que seguirá ejecutando en caso de seguir al frente de la presidencia más allá de 2025. En lo deportivo, el Cleba busca un refuerzo invernal.