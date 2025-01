Sigue el partido Barcelona Atlètic-Ponferradina, minuto a minuto

15:02

Previa y novedades

La Deportiva afronta el primer partido de una segunda vuelta muy exigente, especialmente a domicilio, con visitas a equipos que apenas han perdido como locales. Uno de ellos es el Barcelona Atlètic, que si bien está empatado a puntos con los puestos de descenso, no es menos cierto que sólo ha perdido cuatro partidos en la Liga, únicamente uno en su campo: 0-2 contra el Club Gimnàstic. Desde las 15.30 horas el equipo berciano visita por segunda vez la ciudad deportiva Joan Gamper.

El equipo blanquiazul, que hoy vestirá de blanco y rojo, empieza el domingo fuera de los puestos de play off, pero un triunfo le permitiría accceder al segunod o al tercer puesto.

Javi Rey no podrá contar con los lesionados Nacho Castillo y Álex Costa. Además, Brais Abelenda ya no pertenece a la entidad blanquiazul. El auriense ha probado esta semana con cinco defensas y con ellos va a jugar Andújar entra en el centro de la defensa. Markel Lozano vuelve al once y Borja Valle será el delantero.

El Barcelona Atlètic lleva la gran mayoría de la temporada en los puestos de descenso o próximo a los mismos. Sólo ha ganado cuatro partidos, pero suma 11 igualadas, la última de ellas, la semana pasada en León. Además, en el capítulo de goles hay que apuntar que lleva 13 partidos consecutivas recibiendo al menos uno.

Albert Sánchez varía mucho su equipo de una semana para otra y es lo que hará hoy de nuevo. Cuenta con un plantel muy joven. La mayoría de futbolistas tienen 20 años o menos y varios están en 16 y 17. Ya ha utilizado a 36 jugadores y convocado a 40 distintos. Unai Hernández con nueve goles es con diferencia el máximo realizador.

Pita el duelo María Eugenia Gil Soriano (Comité Gallego), una emeritense de 29 años que nunca ha pitado al cuadro blanquiazul y que debuta en la categoría. Una victoria local, dos empates y dos triunfos visitantes es su balance en la presente campaña en la tercera categoría del balompié nacional.

En cuanto a los precedentes, la Deportiva ha perdido tres veces (todas por la mínima) y empatado dos en sus cinco visitas al filial, por lo que nunca ha vencido. El partido del pasado curso fue el primero en el Johan Cruyff y acabó 1-1, con tanto azulgrana de Alarcón y rápida respuesta deportivista a cargo de Raúl Dacosta, que hoy será rival como extremo izquierdo titular, porque al acabar el pasado curso voló a tierras catalanas.

Por último, en el repaso de datos también hay que apuntar ahora que empieza la segunda vuelta, el duelo de la primera. Acabó 1-1 con tantos de José Luis Cortés y Unai Hernández.