España tira de carácter para firmar el empate con Suecia (29-29)

Publicado por M.Á. TRANCA / J. V. Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

España nunca se rinde. Tiene ese gen que le hace sobreponerse a los malos momentos y a situaciones adversas para encontrar una salida. Lo ha hecho tantas veces que no por ello es de alabar lo que sucedía frente a Suecia en el último envite de la fase de grupos. No solo se jugaban los Hispanos el liderato, también el pasar con un mayor número de puntos a la segunda ronda. La victoria no cayó de su lado, pero sí un empate (29-29) que sabe a gloria tras lo visto en la primera parte y en muchos minutos de la segunda. Con siete abajo los de Jordi Ribera sacaron a relucir su casta para obrar otra faena para el recuerdo en los últimos minutos.

Y todo en un encuentro en el que el ademarista Carlos Álvarez repetía en el siete inicial. No fue su mejor día, ya que no pudo llevar el balón a las mallas rivales, pero sí mostró su clase para hacer frente a un rival con mucho talento y armas para hacer daño.

Pero ni así se derrumbó el conjunto español que demostró que, pese a las numerosas caras nuevas que presente en este campeonato, no ha perdido el carácter competitivo que ha convertido a los de Jordi Ribera en un fijo en el podio en las últimas grandes citas internacionales.Toda una lección de carácter que permitió a España rescatar un empate imposible en un encuentro en el que los Hispanos parecían abocados a una contundente derrota.

Errores que alimentaron el veloz juego de contraataque del equipo sueco que castigo las hasta diez pérdidas de balón en las que incurrieron los Hispamos en el primer período con goles fáciles que situaron a lo escandinavos con una renta de siete tantos (15-8) en el marcador.De hecho, sólo el buen hacer del guardameta Gonzalo Pérez de Vargas impidió que Suecia dejase resuelta la contienda al descanso, al que se llegó con un 16-11.

Unos Hispanos que siguieron siendo incapaces de enderezar el rumbo en una arranque de la segunda mitad en la que lo más destacado del equipo español fue la lección de deportividad que dio Pérez de Vargas.El portero español evitó a los cuarenta minutos la injusta expulsión del sueco Wanne, tras hacer anular al colegiado la roja que mostró al escandinavo, tras hacer ver que el lanzamiento de penalti del sueco le había tocado en el brazo antes de estrellarse en su rostro.Un juego limpio al que sumar la mejoría ofensiva que encontró, por fin, el camino con el paso a un ataque con siete jugadores de campo, que permitió a los Hispanos lograr, lo que parecía imposible. Agarrar un punto en un final de infarto. Noruega espera el miércoles como primer escollo de la segunda fase. Luego llegarán Portugal y Brasil.