Barrul confía en la Justicia para poner fin a una pesadilla

Antonio Barrul, que el pasado 1 de mayo agredió en un cine de León a un espectador por un presunto episodio de maltrato de éste hacia su pareja y un menor, acude hoy a los tribunales para resolver el conflicto ante la denuncia interpuesta por el agredido. «Confío en que impere la razón para para zanjar el incidente producido y se acabe todo esto de una vez», espera Barrul. A continuación esgrime: «Mi abogado me ha transmitido que espera dar una solución a este incidente de forma satisfactoria y que no se demore más. Lo hice en defensa de una mujer, pero no debería haberlo hecho como actué en ese momento. Tenía que haberla defendido pero sin acudir a la agresión».

El boxeador leonés sólo piensa en poner fin a este caso del que no se siente orgulloso y mirar hacia adelante. «Lo único que deseo en estos momentos es continuar con mi carrera deportiva y atender a mi familia», manifiesta.

Antonio Barrul reconoce que «lamenta la violencia empleada» y que «me cuesta ver el vídeo de lo sucedido».

Tras hacerse viral un vídeo de la pelea en un cine de León, Barrul pidió perdón públicamente por recurrir a la violencia para reducir a esta persona, pero recalcó que el maltrato es algo que no se puede concebir bajo ningún concepto y por este motivo actuó en primera persona, con la finalidad de defender a la mujer durante la proyección de una película infantil en una sala de cine de León.

El abogado del denunciante y también el de Antonio Barrul tratan de llegar a un acuerdo definitivo para que todo quede solventado y el episodio vivido se resuelva definitivamente hoy en los Juzgados de León.

