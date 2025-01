Carlos Álvarez: "Es bonito debutar en un Mundial, pero hay exigirse más para estar al nivel de España"

Sensaciones "agridulces". Eso es lo que se le pasa por la cabeza a Carlos Álvarez tras la pronta eliminación de España en el Mundial de balonmano. El extremo del Abanca Ademar, que debutaba en una gran cita debido a la lesión de Kauldi Odriozola, se muestra "feliz" en lo individual, pero también autocrítico con su actuación y la del grupo en general. "Tenemos que ser autocríticos", dijo a los pocos minutos de perder frente a Brasil.

"Está claro que siempre es bonito debutar en un Mundial, sobre todo en un grupo donde entra gente tan joven, pero no es menos cierto que hay que ser autocríticos y no ha sido el mejor campeonato de la selección española. No cumplimos el objetivo porque España siempre tiene que pelear con los mejores. No fuimos capaces de vencer a rivales directos como Noruega, Suecia, Portugal o Brasil", señala.

"Me queda mucho por mejorar. He cogido experiencia, aunque debo crecer mucho más para estar al nivel de esta selección. Ahora toca cambiar el chip, por desgracia nos vamos pronto del Mundial. Queda darlo todo en mi club, seguirme formando porque para estar en la selección necesitas mejorar y tener continuidad en tu club".

El máximo goleador de la Liga Asobal se sumará al resto de sus compañeros del Ademar en los próximos días pensando ya en la segunda vuelta de la Liga. Este viernes, los de Gordo se miden al Cangas en el segundo de los amistosos previstos para enero.