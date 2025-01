Fuga de talentos en el grupo I

Maroan, jugando contra la Deportiva en Lasesarre, no lo hará el viernes que viene en El Toralín. DL

Publicado por FRANCISCO ROBERTO OTERO Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Si Davo, delantero de la Gimnástica Segoviana dejaba a esta tocada tras su marcha a la UD Ibiza a principio de esta semana, en las últimas horas el barcelonista Unai Hernández se iba de la entidad azulgrana con dirección al fútbol de Oriente Medio, mientras que Maroan ya no entrenó ayer con el Barakaldo CF y va a firmar con el Athletic Club. Éste último encabeza la tabla de goleadores del grupo I con 11 goles, mientras que los otros dos están empatados con Manu Justo (Cultural) y Adrián Fuentes (Tarazona) con nueve dianas. El grupo I se queda sin tres de sus principales talentos goleadores y sus equipos pueden pagarlo caro en lo que resta de Liga. El deportivista Álex Costa que lleva mes y medio sin marcar ni jugar por una lesión, Luis Chacón (Cultural) y Carbonell (Ourense CF), ascienden tres puestos en la tabla de goleadores del grupo.

Viendo lo que ha pasado, podría abrirse un debate sobre si dentro de la desgracia que supone la lesión del delantero blanquiazul, se puede encontrar algo positivo. Y es que en el estado de forma y goleador que estaba, quizá de haber seguido así hasta ahora, algún equipo podría haber pagado su cláusula y llevárselo.

Sobre esta fuga de talentos del grupo I opinó ayer Javi Rey: «Es una p... que el grupo pierda a jugadores así. Condiciona mucho a esos equipos. Yo lo viví la temporada pasada cuando nos quitaron (al Arenteiro) a Miku pagando la cláusula y nos dejaron sin delantero. Se debería respetar más a los equipos. Hay que estar siempre pendiente porque puede pasar eso, pero si viene alguien y paga la cláusula, no depende de nosotros. Por suerte, la SDP tiene buenas cláusulas».

Álex Costa y mercado

El técnico deportivista habló del punta y de su recuperación. Aún hay que esperar: «Con estas lesiones no se pueden poner plazos, porque depende de la evolución y del dolor. Hay mucho riesgo de una recaída y eso supondría pasar por el quirófano, con lo que ya lo perderíamos para toda la temporada. No vamos a correr riesgos. La evolución va bien, pero es lenta. A ver si en dos semanas está disponible, porque lo necesitamos».

Sobre la posibilidad de que no hay más movimientos de mercado, el ourensano se pronunció así: «La dirección deportiva está trabajando y puede haber alguna incorporación, siempre que mejore lo que tenemos».

Javi Rey se dejó la clasificación para la Copa en mayo en el Reina Sofía

A buen seguro que el Reina Sofía no les traerá buen recuerdo a varios integrantes de la Deportiva cuando mañana lleguen al Reina Sofía (razón de más para intentar desquitarse). Unionistas y Arenteiro se jugaban en la última jornada de la pasada Liga un puesto de Copa del Rey para este ejercicio y el calendario quiso que se midiesen entre sí en ese último choque. Sin embargo, el duelo no fue igualado. El equipo de Javi Rey, con Ger Nóvoa, Álvaro Ramón y Vicente Esquerdo en el once inicial, sucumbió en el recinto deportivo salmantino. 4-0 fue el resultado final. El mismo dejó al conjunto ourensano sin participar en esa competición en la que había brillado en los cursos anteriores, haciendo sonar su nombre en todo el panorama futbolístico nacional.

«UNO DE LOS MEJORES»

Dani Llácer habló ayer de la actualidad de su equipo y del duelo ante la SDP, alabando a Javi Rey y al propio equipo blanquiazul: «El rival que viene es un equipo potente y que nos gusta mucho. Ha evolucionado mucho la idea Javi Rey, que es uno de los mejores entrenadores de la categoría».

El técnico de Unionistas no podrá contar para el partido de mañana con Rastrojo, que sigue recuperándose de unos problemas físicos. Chuca, uno de los tres fichajes del mercado invernal y que ya marcó en su debut en León, podría ser la principal novedad en el once inicial.