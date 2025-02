Manzanera: "No encontramos un portero, la plantilla está cerrada y este año no hay caso Kawaya"

José Manzanera, el director deportivo de la Cultural, asegura en su intervención para explicar el mercado de invierno: "Ha habido ofertas por 4 ó 5 jugadores de la plantilla, que finalmente hemos mantenido. Sus cláusulas de rescisión son muy altas para la categoría. Ha sido un mercado muy complejo. Hemos conservado a la plantilla actual y se ha cubierto el puesto específico de lateral derecho con el fichaje de Lanchi". Con estos dos argumentos, Manzanera plasma lo que ha sido la ventana de invierno. Así lo esgrime el director deportivo de la entidad leonesa, José Manzanera, que afirma: "No encontramos un portero para competir con Bañuz y preferimos esperar a que se recupere Amigo en unas dos semanas, por lo que la plantilla está cerrada y este año no hay caso Kawaya", en referencia a que hace un par de temporadas aseguró por la mañana que el plantel estaba cerrado y al día siguiente llegó el belga Andy Kawaya en tren a León, procedente del mercado de futbolistas en paro. Así lo relata Manzanera: "En esta ocasión no se va a incorporar a nadie más, no va a haber otro caso Kawaya. Tenemos dos fichas libres sub-23, pero la plantilla ya está cerrada".

Sobre su continuidad en la Cultural como director deportivo expresó: "Eso depende de lo que diga Natichu, no depende de mí, aunque renonozo que es un orgullo estar en la Cultural". A continuación especificó: "Prefiero ir adelantando ya la próxima temporada, con independencia de que yo esté aquí o no, para asegurar a algunos integrantes de la plantilla".

En cuanto al fallido fichaje del joven extremo sub-23 Hugo González, que prefirió irse al filial del Celta, señala: "Queríamos mejorar en alguna posición, pero estamos satisfechos y contentos con la plantilla".

De Chacón y su vuelta al Deportivo de La Coruña fue muy claro, negando así todo lo que se ha dicho del futbolista cedido hasta final de esta temporada a la Cultural: "No hemos recibido ninguna comunicación por Chacón del Deportivo para que regrese antes de cumplir su cesión aquí".

Especificando en el portero que la dirección deportiva no encontró en este mercado de invierno, Manzanera indica: "Amigo, según los servicios médicos del club estará disponible en un par de semanas, ya que en su preparación ya empieza a hacer ejercicios de caer sobre el lado lesionado. El mercado te da lo que te da. No encontramos al portero deseado y así era mejor no fichar". Sobre el riesgo que ello supone si surge algún percance con el único disponible de garantías para el primer equipo, Miguel Bañuz, Manzanera reconoce: "Claro que hay un riesgo, como puede ser una tarjeta a Bañuz por ejemplo".