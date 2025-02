El Ademar reinicia la Liga con mano de hierro (31-20)

No fue el mejor rival para sacar conclusiones (31-20), pero es innegable que el Abanca Ademar se tomó en serio su reestreno liguero frente a Puente Genil demostrando que el parón les ha venido de perlas. Hay mucho por mejorar, aunque la imagen general del equipo fue notable, con Saeid entonado bajo palos, Lindqvist creciendo y Lodos de vuelta.

Volvió la Liga con un Ademar recuperado físicamente del desgaste que le supuso a los de Gordo jugar doble competición y tocaba plasmarlo sobre la pista. Lindqvist ejerció de líder en ataque durante los primeros compases y Lodos, ya al cien por cien, se convertía en el gran fichaje para esta segunda vuelta. Un partido falto de ritmo en sus inicios que beneficiaba, sobre todo, a Puente Genil (4-4, minuto 10).

Al Ademar le costaba generar peligro en el estático. Los de Paco Bustos sabían cómo tapar el pase al pivote y sin demasiada aportación de los laterales el juego se atascó más de lo esperado. Sin embargo, la diferencia se empezó a imponer en la portería merced a un gran Saeid y, por qué no decirlo, a un Puente Genil algo acelerado en sus lanzamientos.

Carlos Álvarez quería meterle otra marcha más, pero no encontró compañía. A la que Gordo movió el banquillo con los Fernández y Benites en escena los huecos defensivos empezaron a dejarse ver con mayor claridad. Sin grandes alardes, los leoneses pusieron un +5 que obligó al técnico visitante a pedir tiempo muerto (11-6, minuto 22).

Puente Genil gozó de su primera superioridad en el tramo final del primer acto tras la exclusión de Edu Fernández, pero la buena defensa planteada por Dani Gordo evitaba la reacción. La baja intensidad de los andaluces se contagió por momentos y los fallos evitables cabrearon al entrenador de Valladolid, que no se conformaba con un Ademar a medio gas.

Y así, con una superioridad notoria que fue de menos a más, aunque mal gestionada en varias fases por parte de los ademaristas, llegó el descanso con un marcador bien encaminado (15-9).

No cambiaron mucho las cosas tras el descanso en un partido plácido para el Abanca Ademar. Lo que va a sufrir Puente Genil sin Simonet. Bustos se desesperaba ante la pasividad de los suyos, muy blandos e inofensivos.

El Ademar, al tran tran, iba contando los minutos para el final. No fue un día para sacar demasiadas conclusiones, pero sí es de justicia destacar la gran actuación de Saeid así como las ganas de los de Gordo por imitar la segunda vuelta del pasado año donde apabullaron a casi todos sus rivales en el Palacio (24-17, minuto 48).

Falta, como en toda la temporada, mayor aportación de los centrales, que no terminan de marcar la diferencia y ese paso adelante de Wasiak, aunque su entrenador le alabó en rueda de prensa por el trabajo "que no se ve" y que hizo, sobre todo "tomando buenas decisiones en todas las jugadas de superioridad como habíamos entrenado". Bien Edu en esta segunda mitad aportando tiro exterior y notables Carlos, Darío y Sergio en los extremos.

Toca seguir en esta dinámica ahora también a domicilio. Próxima parada: Nava.