El bombo más Magín de la Cultural

Cuarenta años con el bombo y su cuchara de madera, su chapela negra y esa inseparable elástica de la Cultural, recorriendo los campos de fútbol allá por donde ha jugado el equipo de su vida. El amor por su club es el verdadero motor que mueve su corazón, que ya le ha dado algún susto. Acostumbrado a seguir a su Cultural, José Magín Cantón (León, 1956) —Magín el del bombo para todos— confiesa que esta temporada sí: «Si no ascendemos este año directamente a Segunda División, vamos a tener que esperar otros cuarenta para vover a tener otra oportunidad así, como cuando subimos en 2017 tras más de cuatro décadas sin catar fútbol profesional».

«Ya iba a ver a la Cultural de niño con mi padre. Siempre me impresionaba el ambiente. No puedo presenciar un partido sentado en mi asiento como socio del club. Lo mío es animar. Lo llevo en la sangre», afirma con gesto emocionado a sus 69 años.

«El bombo y la cuchara de palo llevan conmigo cuarenta años. Hemos recorrido muchos campos, mucho barro, mojaduras, buenos y malos ratos, pero no me arrepiento de nada», señala Magín. Manifiesta sentirse orgulloso de mostrar su apoyo a equipos leoneses y de fuera de León, e incluso a la mismísima selección española de fútbol. «He animado a la Peña cuando subió a División Honor, a La Bañeza en una fase de acenso a Segunda División B, al Atlético Astorga, al Zamora cuando estaba mi buen amigo Tomé de entrenador y Casas de presidente. Me reconoce la gente en Zamora cada vez que voy. Viví una bonita e inolvidable eliminatoria de ascenso a Segunda del Zamora contra el Linares», reconoce como si ese pasado fuera presente.

«De la Cultural tengo recuerdos de cuando me mantearon los jugadores para festejar el ascenso a Segunda División. Todos me trataron como si fuera uno más de la plantilla. Yeray, Gallar, Palatsí, Viti, Mario Ortiz, Julen Colinas... La Cultural me ha emocionado en muchas ocasiones. Me he llevado bien con todos los presidentes y cuando he criticado a algún entrenador siempre lo he hecho sin afán de faltar al respeto a nadie, sino porque siempre quiero que gane la Cultural. Aún recuerdo los calentones con Milo Abelleira que nos llamábamos de todo, pero siempre acabábamos nuestras discusiones con un sentido abrazo». Confiesa su última fechoría este pasado domingo cuando chillaba a Llona para que cambiara a Artola: «Me parece un gran futbolista pero no le veo pegado en la banda, sino por detrás de Manu Justo». Después, reconoce que son arranques de los que se arrepiente: «Quiero que gane siempre la Cultural, que suba a Segunda División y son cosas que hago que no debería de hacer».

Tampoco olvida su experiencia con la selección española: «Recuerdo que a través de un buen amigo la Federación Española de Fútbol se puso en contacto conmigo para animar a España ante Israel en El Molinón. También hablé con Manolo (el del bombo), que había sido operado de corazón. Allí fui. No lo dudé. Los seguidores de Asturias enseguida sintonizaron con mi bombo. Lo pasamos fenomenal. Lo mejor fue el juego de España y el resultado final. Ganó por 4-1 y eso nos acercó al Mundial de Rusia». Enseguida añade: «En algún bar de Gijón tienen mi foto con el bombo animando a España».

«También estuve en Catar. Enseñé a los cataríes a animar con el bombo». Pero Magín sigue con su canción preferida de los 40 años apoyando a la Cultural: «Este año tenemos que subir».