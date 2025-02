Real Valladolid: denuncian cobros abusivos en los abonos deportivos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una nueva controversia sacude el mundo del fútbol en España. FACUA Castilla y León ha denunciado al Real Valladolid CF ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid por cobrar gastos de gestión en la renovación de sus abonos para la temporada 2024-2025. Además, ha remitido un escrito al club blanquivioleta donde le exige que devuelva las cuantías que les cobró a sus socios cuando realizaron el trámite.

La asociación ha recibido varias quejas de usuarios que, a la hora de renovar sus abonos para la presente temporada de manera online, se vieron obligados a pagar 2,50 euros en concepto de «gastos de gestión».

Dichos gastos de gestión no se corresponden ni se ajustan a una prestación de servicios real, ya que es el propio socio quien asume la gestión de la adquisición del abono. Además, no se puede argumentar que exista un intermediario encargado de la gestión, pues dicho trámite se realiza a través de la página web del propio club y no interviene ningún tercero en el proceso.

FACUA Castilla y León considera que se trata de un cobro abusivo, injusto e injustificado, ya que el cargo de este importe incumple los requisitos mínimos exigibles con relación al derecho a la información al no estar detallado, desglosado e indicado previamente al perfeccionamiento del contrato.

Qué dice la ley

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, considera abusivo el cobro a los consumidores por servicios no prestados.

El artículo 82.1 de esta norma deja claro que «se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato».

Además, el artículo 42.1 de la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, establece como infracción administrativa «el incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o cantidades mínimas, o cualquier tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comerciales de los bienes y servicios, así como el incumplimiento de las normas sobre publicidad de precios, facturación y la ocultación al consumidor de parte del precio mediante las formas de pago».

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha emitido una nota en la que deja claro cuáles son los requisitos que deben de cumplir, en caso de existir, los recargos o costes adicionales durante la adquisición de entradas para espectáculos públicos. Asimismo, FACUA Castilla y León interpreta que el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, recoge que dichos gastos deben referirse exclusivamente a servicios concretos distintos a la simple venta de la entrada que reciban los consumidores, ya que deben estar incluidos en el precio final que se muestra.

Además, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha pronunciado públicamente sobre esta cuestión, afirmando que en el caso de que los costes no estén correctamente reflejados en la información facilitada, el consumidor no tendrá la obligación de abonar dichos gastos o costes. Además, para un mismo evento o espectáculo, los costes adicionales no pueden variar en función del precio de la entrada, ni ser un tanto por ciento del precio de la misma.

Precedente con el Cádiz CF

A raíz de una denuncia de FACUA Cádiz en 2023, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía anunció la apertura de un expediente sancionador al Cádiz CF por cobrar gastos de gestión a los usuarios en la renovación o adquisición de los abonos de temporada.

De este modo, y teniendo en cuenta el precedente que ya existe con el club andaluz, FACUA Castilla y León ha pedido al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid que abra expediente sancionador al Real Valladolid CF por haber vulnerado los derechos de los consumidores con el cobro de gastos de gestión con las renovaciones de sus abonos.

Asimismo, la asociación espera que la administración obligue al club blanquivioleta a devolver el beneficio económico obtenido con el cobro de dichos gastos de gestión.