Muere el expresidente del Ademar Ángel González a los 87 años

El que fuera fundador y presidente del Ademar, el leonés Ángel González García, ha fallecido a los 87 años de edad. Se va uno de los grandes emblemas del deporte leonés, ya que también presidió la Federación de Hockey de Castilla y León.

Socio número uno del Ademar y presidente del club de 1986 a 1993 —siete años convulsos de los que siempre guardó un recuerdo agridulce como contó a este periódico en una entrevista en 2016, fue testigo de la historia para negar que el equipo leonés naciese en 1956: la fecha comúnmente aceptada por todos. «Se creó en el verano de 1960», afirmó rotundo. "Lo fundamos unos antiguos alumnos de los Maristas que en aquel entonces jugábamos al balonmano en el equipo de la Cultural", comentó en aquella entrevista concedida hace casi diez años a Diario de León.

Amante también del fútbol, un desencuentro le llevó a ponerse en contacto con los Maristas, del que fue antiguo alumno, hablando en un primer momento con el Hermano Marcelino, director del centro.

Como jugador del Ademar estuvo doce años y siete en el cargo de presidente. "Cuando llegué a la presidencia del club me encontré con una deuda de 17 millones de pesetas, y que no estaba justificada de ninguna manera, y con el Ademar al borde de la desaparición. Y por si no fuera bastante el club no tenía estatutos, tuvimos que hacerlos nosotros o nos echaban de la competición".

Tal y como contó en su momento a Diario de León, "había seis millones de pesetas de nóminas impagadas a los jugadores, deudas con hoteles, restaurantes, con el proveedor de material. Adidas nos demandó y fue a embargar a los Maristas que entonces era donde estaba el domicilio social del club". Lo que más le llenó de orgullo fue que "nosotros al final dejamos al club en División de Honor y sin deudas. Cogimos un edificio en ruinas y dejamos un solar listo para construir".

Más recientemente alabó la labor de Cayetano Franco al frente de la entidad que tanto amaba Ángel González García, que amó el balonmano tanto como el hockey. Gestionó el traslado del césped artificial de última generación que se utilizó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 para que se instalase en Villaquilambre.

En 2017 recibió la medalla de plata de la Federación Española de esta disciplina.