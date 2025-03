Hermoso recurre la sentencia a Rubiales y pide que sea condenado por las coacciones

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La futbolista Jennifer Hermoso ha recurrido la sentencia dictada contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales --que fue condenado a 18 meses de multa por agresión sexual-pidiendo que también sea condenado por las coacciones a las que se vio sometida, asegurando que "las amenazas y consecuencias" de las mismas que recibió "eran reales".

En su recurso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, recogido por Europa Press, la representación de la jugadora solicita que tanto Rubiales como el exdirector de la Selección española Albert Luque, el exseleccionador femenino Jorge Vilda y el exresponsable de Marketing de la Federación Rubén Rivera, sean condenados a 1 año y 6 meses de cárcel por el delito de coacciones.

En caso de no acceder a esta pretensión, y de forma subsidiaria, su abogado pide que se revoque la sentencia en cuanto al delito de agresión sexual respecto de Rubiales y que, en lugar de la multa a la que fue condenado, se le imponga un año de cárcel.

En su recurso, el letrado de Hermoso critica que el magistrado José Manuel Fernández Prieto considerase en el fallo que "no existe descrito ningún acto de violencia o intimidación sobre" la jugadora "directamente dirigido a impedir hacer lo que la ley no prohíbe o compeler a efectuar lo que no quiere".

"La sentencia omite todo razonamiento sobre determinas pruebas practicadas en el plenario, dejando huérfano de todo razonamiento sobre su valoración para poder entender la construcción intelectual de la resolución y que podrían llevar a una condena de los acusados por este delito", lamenta.