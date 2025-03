Ceínos, un muro con pólvora en sus botas

La pasada temporada fue rival del Atlético Astorga... y en esta se ha convertido en un jugador esencial en los esquemas del club maragato. En un valladar en defensa desde su posición de lateral izquierdo que también sabe fajarse con acierto en el ataque. Y anotar goles. El último el que anotaba frente al Palencia Cristo que suponía el empate de los maragatos y los convertía incluso en más líderes del grupo octavo de la Tercera Federación.

Leonés de 24 años su primera temporada en el club verde a las órdenes de José Luis Lago no puede resultar más gratificante. «Para mí es un orgullo poder defender el escudo de este club», apunta el defensa. Y añade: «Tenía dos objetivos cuando fiché por el Atlético Astorga. Uno era el poder contribuir a que llegara lo más alto posible, en este caso luchar por el ascenso. Y el segundo, el poder mostrar mi mejor nivel. Y en ambos casos creo que se están cumpliendo».

Sobre su adaptación a un vestuario nuevo lo tiene claro: «No ha sido nada difícil. Todo lo contrario. Me han acogido como uno más. Este vestuario está muy unido y eso se nota en el campo, tanto en los entrenamientos como en los partidos. El ambiente es muy sano y todos estamos implicados, los que juegan menos y lo que lo hacen más, los veteranos y los más jóvenes, los de León que somos la mayoría como los que han venido de otras provincias...».

Agradecido a Lago

Ceínos no se olvida de Lago, su entrenador. «Debo agradecerle al club que hayan depositado su confianza en mí. Y en especial a Lago que no solo se ha fijado en mí, también me ha dado las oportunidades precisas para poder rendir al nivel más alto».

El lateral del Atlético Astorga no quiere lanzar las campanas al vuelo sobre el ascenso, a pesar de que el equipo transita como líder con ocho puntos de renta sobre sus más inmediatos perseguidores, la Arandina y el Tordesillas. «Vamos partido a partido. En el vestuario solo pensamos en prepararnos bien para rendir en el partido que tenemos más próximo. No vamos a negar que contamos con una renta, pero no te puedes relajar porque en esto del fútbol si no sumas de manera continua puedes pagarlo caro».

Sobre su gol al Palencia Cristo Atlético apunta que lo vivió como algo «muy bonito. Era el último minuto, la última acción y esa emoción fue indescriptible por lo que significaba. Además en mi caso a pesar de que esta temporada ya anoté otro gol por mi posición de defensa no es habitual que marque muchos goles».

Ceínos apunta como una de las claves para que todo salga bien lo enchufada que está toda la plantilla. «Somos una plantilla amplia en la que todos pueden aportar su grano de arena. Eso hace que nadie se relaje y lo de todo tanto en los entrenamientos como en los partidos. Además nos hace ser más constantes. Y los resultados están ahí».

Reconoce también que han hecho un buen camino, pero que queda lo más definitorio. Para el Astorga diez partidos. Un trayecto que puede llevar a otra temporada histórica para el club, para su afición y la ciudad. Precisamente de los seguidores no se olvida Ceínos. «Son una parte importante de este club. Para nosotros son el jugador número 12. Están en los momentos que podemos pasarlo mal y también en los buenos. Son una parte importante de nosotros y ojalá podamos darles una alegría esta temporada en forma de ascenso. Pero aún no hemos hecho nada. Hay que apretar los dientes y seguir como lo estamos haciendo», advierte uno de los grandes referentes.