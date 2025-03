El Bembibre Hockey no pudo con el campeón de Europa en casa

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Bembibre HC no superó el escollo del enfrentamiento ante el actual campeón de Europa, al caer por 0-2 ante el Esneca Fraga. El partido en el Bembibre Arena cerraba la décimo séptima jornada de la OK Liga Iberdrola, repitiendo el mismo resultado que en el partido jugado en la primera vuelta. Las fragatinas superaron en defensa a las Águilas, que aún así, tuvieron muchas y claras oportunidades de marcar, con tres lanzamientos de falta directa y un penalti que no supieron aprovechar. Tres superioridades numéricas por tres tarjetas azules sobre las oscenses tampoco fueron finalizadas positivamente, con lo que las opciones de marcar fueron menguando.

Por otra parte, el Bembibre HC anuncia el cambio de ubicación de la Asamblea General Extraordinaria, que sigue manteniendo su horario para la convocatoria, que será a las 19.30 en primera convocatoria y a las 20.00 en segunda. En lugar de celebrarse en la Casa de las Culturas, se trasladará al salón de actos del edificio contiguo.