Llona defiende su planteamiento en La Albuera: «Quise evitar el balón largo»

Llona reconoce que planteó el encuentro en La Albuera con mucho respeto a la Gimnástica Segoviana, que había vencido en la primera vuelta en el Reino de León (2-3): «La Gimnástica Segoviana ya nos ganó en nuestro campo y sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Ya conocíamos que nos podían hacer mucho daño. Planteamos un partido para estar protegidos, defendiendo con argumentos sólidos en esos balones largos que nos iban a jugar. Intentamos no tener pérdidas en la zona de creación, sin facilitar la presión del rival». Así explica el preparador culturalista sus intenciones iniciales con la alineación que presentó sobre el campo.

Al final no le quedó más remedio que mostrarse satisfecho por el punto logrado en el tramo final del partido ante la Gimnástica Segoviana, pero se lamenta de que las pocas llegadas de sus rivales se conviertan en gol: «Tuvimos una buena ocasión para adelantarnos en el marcador con un remate de Satrústegui, pero nuestro rival, en su primer acercamiento peligroso, nos marcó el gol. Es una situación que me enfada porque esta circunstancia nos obligó otra vez a ir a remolque. Nuestro buen juego quedó relegado por esta particularidad. Es verdad que el rival tiene su mérito en marcarnos, pero me cabrea el porcentaje tan alto de acierto que están teniendo nuestros rivales con las pocas ocasiones que nos generan».