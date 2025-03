León calienta motores rumbo al inicio de la temporada truchera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los aficionados a la pesca en León cuentan los días para que la temporada de pesca levante el telón en los ríos de la provincia. Los más madrugadores han sido los de Ávila, Salamanca, Segovia y Valladolid que lo hacían el pasado 15 de marzo. Dos semanas después va a ser el turno para las provincias de Burgos, Palencia, Soria, Zamora y la propia León, sin duda alguna la que desde hace años se ha convertido en un referente no solo a nivel autonómico, también nacional, por sus más de 2.000 kilómetros de masas de agua pescable y por el elevado número de practicantes. La campaña apunta a un 2025 notable. Los últimos años han deparado balances muy positivos y nada hace presagiar que este 2025 no siga los mismos parámetros. E incluso mejores. Con destacados cambios en la normativa que regula esta actividad se puede destacar algunas. Entre ellas el referido al establecimiento de un cupo cero en las aguas no trucheras, justificado por el carácter de «especie de interés preferente, que aconseja una protección de las poblaciones residuales o potencialmente colonizadores de estas aguas».

Como medida de protección de los ciprínidos endémicos (barbos, bogas, bordallo, cacho y madrilla) se contempla un cupo de cero desde el 1 de mayo hasta el 15 de julio de cada año, estableciendo para el resto de los meses del año unos cupos de extracción y unas tallas coherentes con su estado de conservación y desarrollo biológico, a fin de asegurar su sostenibilidad. También se contempla una disposición adicional para concretar el régimen de acceso a permisos en los cotos de pesca y a los pases de control en las aguas en régimen especial controlado. Respecto a las especies pescables la nómina incluye a la trucha común, hucho o salmón del Danubio, barbo común, barbo de Graells, barbo colirrojo, boga del Duero, boga de río, madrilla, bordallo, cacho, carpín, gobio, tenca y piscardo. Después de unos meses de asueto que solo ha ofrecido cierta actividad para la pesca en lago, llega el momento para muchos de desempolvar las cañas en una temporada que solo el apartado climatológico puede condicionar para mal, y que finalizará en los ríos no regulados o de montaña el 31 de julio mientras que en el caso de los regulados y otros que cuenten con ciertas excepciones se podrá practicar la pesca hasta el 15 de octubre, ya entrado el otoño. Tiempo suficiente por delante para que los pescadores puedan disfrutar de su pasión, en todos los niveles.