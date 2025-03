El Ademar inicia en Cuenca siete días infernales en Liga

El Abanca Ademar inicia este domingo frente al Cuenca —17.00 horas, en La Liga +— siete días con tres enfrentamientos de altura que sin duda pueden asentarle en los puestos de la lucha por Europa o, por el contrario, obligarles a realizar un final de temporada prácticamente inmaculado. El Sargal será la primera parada de los de Dani Gordo, después Barcelona y cerrarán el mes de marzo visitando al Torrelavega. Casi nada.

Lo inmediato, plantar batalla ante los de Lidio Jiménez. El parón de selecciones le ha permitido al conjunto ademarista restañar heridas en forma de lesiones y, previsiblemente, podría recuperar al central Adrián Fernández, después de su ausencia en los dos últimos encuentros, así como también al lateral sueco Oscar Lindqvist, al que un esguince de tobillo le impidió medirse al CD Bidasoa. Los conquenses vienen de dos derrotas consecutivas y con poco descanso tras haber jugado entre semana. «Aquí deciden que en medio de la temporada hay que jugar un partido entre semana por la Copa de España, esto es lo de siempre, se adultera la competición», se queja Lidio, a lo que añadía que «a mí me parece muy injusto que nosotros tengamos que jugar un partido aplazado en plena competición, y otros estén en su casa, es lo que nos tocará hacer, pero me parece que no es lo más justo».

Por su parte, el entrenador del Ademar intentará «reducir al máximo los errores y eso pasa por mantener la concentración en todo momento, saber buscar soluciones sencillas en el juego, mantener buenos porcentajes en la portería y no perder las opciones de victoria por despistes propios", dijo en la previa. Entre las virtudes que adornan a su rival destacó «la experiencia de una plantilla con varios internacionales que han disputado Juegos Olímpicos o mundiales", frente a su plantel del que valora «el atrevimiento y la capacidad de desparpajo, por lo que será importante llevar a esos derroteros el encuentro", sentenció.

En cuanto a lo que le viene a los leoneses en estos siete días, Gordo considera las tres próximas citas de «dificultad máxima y tremendamente complicadas porque son dos de las pistas más duras, aunque a domicilio no hay escenarios fáciles", apunta.

La Asobal entra de lleno en su última fase y ahora los equipos se juegan mucho. Los puestos europeos se están poniendo tremendamente caros y el Ademar necesita cierta regularidad para no perder sus opciones.