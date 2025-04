El Reino se conjura para ahuyentar los fantasmas

Solo vale ganar. Suena a tópico sí, pero cualquier otro resultado llenará el Reino de León de fantasmas (18.00 horas, en FEF TV). Las explicaciones de Raúl Llona a la crisis de resultados que atraviesa la Cultural servirán si los suyos derrotan al Arenteiro, un rival venido a menos que, sin embargo, es de los que suelen atragantársele a los leoneses. «Quizá hay que cambiar la mirada, más que en las cosas que hacemos bien, centrarnos en no cometer errores, corregir cuestiones que dependen de nosotros y que nos están penalizando y las rachas se acaban ganando, pero el equipo está bien emocionalmente a nivel colectivo", insiste el máximo responsable del banquillo.

Si se mira a largo plazo, la temporada de los culturalistas roza el sobresaliente. Líderes desde la primera jornada, llegan a este tramo decisivo de la Liga con siete puntos de ventaja sobre el segundo. Muchos todavía se frontan los ojos. La ilusión que están generando en los aficionados hará que esta tarde las gradas presenten una de las mejores entradas del curso, quizá solo la supere el duelo ante la Ponferradina. Si, por el contario, se analiza el cortoplacismo, los números de la Cultural no invitan al optimismo. Un mes de marzo sin vencer —con dura derrota ante el colista el pasado fin de semana—, malas sensaciones en defensa y un juego colectivo que deja bastante que desear han hecho saltar todas las alarmas.

La sangre no ha llegado al río —aún— porque los perseguidores de la Cultural tampoco están a la altura. Eso explica que la calma sea tensa. Pese a la 'pájara' que viven los de Llona solo han sido capaces de recortarle un punto. El entrenador riojano, que ha reconocido no estar satisfecho con el balance de puntos de marzo, cuatro sobre quince, tiene claro que cambiar la dinámica pasa por ganar ante un rival «con un modelo de juego muy claro y organizado, en el que no influyen los jugadores que tenga o no y que, pese a los últimos resultados, está realizando una gran temporada", explica.

Saca la cara por Bañuz

En cuanto al mal momento de Miguel Bañuz en la portería, Raúl Llona quiso atajar cualquier debate público. «No hay cambio posible, nuestro portero es Miguel —Bañuz— y no hay debate, estoy muy contento con Joel y con Amigo, que está bien de la rodilla, aunque necesita un periodo de adaptación, pero no contemplo ninguna variante y para mí no hay debate", dijo en la previa con bastante rotundidad. Una vez más, cero autocrítica del entrenador, ni mucho menos reconocer que su guardameta ha bajado el nivel. Un triunfo será balsámico.