Verstappen, un titán, mantiene a raya a los McLaren y gana en Japón

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso este domingo en el Gran Premio de Japón, disputado en el circuito de Suzuka, al inglés Lando Norris y al australiano Oscar Piastri, ambos con McLaren.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) se clasificaron en la undécima y decimocuarta plazas, respectivamente. La victoria del campeón del mundo, que no ganaba desde el penúltimo gran premio de la pasada temporada en Catar y que partió desde la pole, supone su cuarto triunfo consecutivo en esta pista y el 64 de su carrera en la Fórmula 1.

En cuarta posición cruzó la línea de meta el primero de los dos Ferrari, pilotado por el monegasco Charles Lecrerc, por delante del británico George Russel (Mercedes) y el italiano Andrea Antonelli (Mercedes).

El resultado del Gran Premio de Japón permite a Norris, ganador de la primera carrera de 2025, en Australia, mantener el primer puesto de la clasificación, pero con solo un punto de ventaja sobre Verstappen.

Lo más destacado, al menos en cuanto a espectáculo, de Alonso en este su 406º Gran Premio fue la lucha rueda a rueda que mantuvo con Pierre Gasly en el inicio. El asturiano, valiente, primero defendió sobre el francés de Alpine la posición en una curva en apoyo y luego acabó rebasándole sin conceder nada, como si estuvieran peleando por algo más que no fuera divertirse. Insuficiente premio, aún así, pero al menos sirve para que Alonso ya no aparezca en la tabla de clasificación general con un «NC» (no completado).

Por su parte, Carlos Sainz también acabó el GP de Japón, pero en una baldía 14ª posición. El madrileño, que sigue sin poder batir a Alex Albon —que sigue sumando puntos, este domingo dos más— con el Williams, sigue sin encontrar el camino. Sainz ni siquiera optó a puntuar, algo que Alonso sí, y justificó haberse quedado atrapado durante demasiadas vueltas junto a Liam Lawson, que con su 17º puesto con el Racing Bulls —tras ser devaluado de Red Bull— sigue sin demostrar para seguir en la parrilla.