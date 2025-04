La menor distancia de la Ponferradina desde la jornada 4

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Si hace dos semanas todo era pesimismo y en el último partido en casa se registró la segunda peor entrada liguera tras el 5-1 de Tarragona, desde ayer muchos seguidores blanquiazules vuelven a soñar con el ascenso directo, si bien son conscientes de que sigue muy complicado, pues habría que ganar la mayoría de partidos que quedan. Pero está un poquito menos difícil que el viernes y si miramos a la diferencia con la Cultural, es la más baja desde el 15 de septiembre. Los cinco puntos que separan ahora a los dos primeros, es decir, a culturalistas y deportivistas, es la misma diferencia que tuvo a su favor el conjunto capitalinos tras las jornadas 2 y 4. En la 1 y la 3 dispuso de 3 puntos sobre el cuadro berciano. Desde aquel 15 de septiembre, cuando la Ponferradina empató a un gol en Andorra tras mandar cuatro balones al poste y la Cultural se impuso 0-1 al Zamora CF en el penúltimo minuto, la distancia siempre había sido superior. En la jornada 5 la Deportiva cayó con el Arenteiro 1-2 y la Cultural venció 1-0 a Atlético Osasuna Promesas. Ahí ya creció la diferencia a 8 puntos. Y salvo tras las jornadas 17 y 18, que se redujo a 6, esa diferencia siempre se ha movido entre los 7 y 13 puntos.

Restan seis jornadas y el primer reto para el cuadro berciano es Atlético Osasuna Promesas.

SIGUE SIN PENSAR EN EL LÍDER

A pesar de los marcadores del sábado en Zamora y Tarazona, de esa reducción de la diferencia con resepecto al íder y de que este fin de semana hay un Cultural-Club Gimnàstic, Javi Rey sigue sin mirar al primer puesto: «Atlético Osasuna B. No sé ni quién jugó hoy ni cómo quedaron. Bastante tengo con lo mío y con bajar pulsaciones, porque hoy tuvimos que hacer un trabajo tremendo para ganar el partido. Vamos a disfrutar de la victoria, que es muy importante porque seguimos en el segundo puesto y le ganamos a un rival directo. No podemos pensar en nada que no seamos nosotros».