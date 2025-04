El Barça, a rematar la faena

Publicado por Daniel Panero Barcelona Creado: Actualizado:

El Barcelona disputa en Dortmund un partido extraño, a partir de las 21.00 horas por Movistar Liga de Campeones. El conjunto que dirige Hansi Flick viajó a Alemania para jugarse el pase a las semifinales de la Liga de Campeones con cuatro goles de ventaja tras el encuentro de ida, pero con la sensación de que no puede levantar el pie del acelerador si quiere evitar sustos innecesarios ante el temido Muro Amarillo. Flick planea cambios con los que renovar la frescura de su equipo y pasar sin apuros a una ronda que garantiza 15 millones de euros extra para las debilitadas arcas azulgranas.

Será un partido, no obstante, en el que jugará y mucho el Signal Iduna Park. Pocos estadios en Europa son capaces de generar la atmósfera que crea el feudo del Borussia Dortmund y esa será la principal baza del equipo alemán para llevar a cabo una proeza en la que muy pocos creen. Los pupilos de Niko Kovac cayeron en el Lluis Companys por un abultado 4-0 que reflejó la distancia real que existe ahora mismo entre ellos y un Barcelona imparable.

Y es que el equipo de Flick llega a la cita repleto de confianza tras un 2025 arrollador. Suma 24 partidos consecutivos sin perder y tiene la moral por las nubes tras el sufrido triunfo a domicilio el fin de semana contra el Leganés. Pese a ello, Flick no se fía del Dortmund y avisa de que será un partido complicado. «Tenemos suerte de llegar con ventaja porque el partido será muy difícil. Quiero que mi equipo disfrute de jugar contra uno de los equipos más importantes de toda Europa. Queremos hacer un buen partido para mantener el nivel del 4-0 de la ida», afirmó. Fiel a su austera filosofía germánica, el técnico de Heidelberg huye del triunfalismo en el ambiente que ya vislumbra un triplete como el que conquistó con el Bayern en 2020. «Siempre lo digo. No vivo en el pasado. Todo lo que venga será bienvenido, pero eso es futuro y nos tenemos que centrar en el choque contra el Dortmund. Nos tenemos que centrar en el partido de mañana», insistió.

Para lograr el pase a semifinales sin apuros, Flick podrá contar con Dani Olmo, ya recuperado de sus problemas físicos y dentro de la convocatoria. El mediapunta de Tarrasa es la gran novedad en una lista en la que no están por lesión Ter Stegen, Marc Bernal, Marc Casadó y Alejandro Balde, con una lesión distal en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Gerard Martín ocupará su sitio en un once en el que Iñigo Martínez y Pedri podrían tener descanso y en el que Gavi apunta a ser la gran novedad detrás de un tridente en el que Ferran Torres tendrá una oportunidad en lugar de Lewandowski o Lamine Yamal, el jugador del ataque azulgrana con más minutos en lo que va de año. Enfrente estará un Borussia Dortmund que no impone y con innumerables bajas.