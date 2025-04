Natichu: «El fútbol nos debe un ascenso»

Natichu Alvarado (Madrid, 1974) afirma que la Cultural «está obligada a ascender a Segunda División. No vamos a tirar por la borda todo lo que hemos conseguido en las 32 jornadas disputadas, en las que hemos sido líderes en todas ellas». Así de rotunda se muestra la consejera ejecutiva de la Cultural. A continuación, reconoce: «Cuando hay constancia y trabajo al final tenemos que recoger los frutos. Además, el fútbol nos debe un ascenso, porque hemos trabajado al máximo por ello. Hay unión en todo el club. Hay que trabajar durante las seis jornadas que restan para concluir la Liga. Tenemos a nuestra afición que nos va a seguir apoyando a muerte». Así predica la jefa que lleva los mandos de la Cultural. «No me canso en el objetivo de llevar a la Cultural donde se merece, que es la Segunda División».

«Después de ocho años sin celebrar un éxito de esta magnitud, León está muy ilusionado con un nuevo ascenso a Segunda División. Hay hambre de fútbol, de revivir otra vez todas aquellas gestas que protagonizó un club más que centenario», manifiesta con tono emocionado Natichu Alvarado. Reconoce que después del partido ante el Arenteriro, con victoria final por 1-0 gracias al gol de cabeza de Eneko Satrústegui en el penúltimo minuto «lloré de emoción, porque a mí esta Cultural me va a matar, va a acabar conmigo. Desde el tiempo que llevo aquí en el club le he cogido un cariño inmenso. La Cultural es un sentimiento para León y todos los leoneses. Por eso rompí a llorar. Siento que el fútbol nos debe un ascenso. Nos lo merecemos y sobre todo esta afición que nos acompaña en cada partido. Estoy segura de que va a responder al máximo en el encuentro de este domingo ante el Nàstic en el Reino de León (19.00 horas). Todo León quiere subir a Segunda División y lo vamos a lograr. No me cabe la más mínima duda».

Natichu sabe que el futuro del fútbol en León depende del ascenso a Segunda: «Cuando la pasada semana nos reunimos con el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, le expresamos que nuestras intenciones están ahí y lo bueno que sería ascender. Desde luego que Gerardo corroboró nuestras palabras. También hay que remarcar que necesitamos esas ayudas de las instituciones, al igual que el resto de deportes y equipos de León, para que tanto la ciudad como la provincia crezcan. El deporte tiene mucha trascendencia».

Natichu reconoce que esta semana ya ha bajado al vestuario culturalista para «exigirles el ascenso. Sé que están desarrollando un gran trabajo. Si han demostrado durante tantas jornadas que pueden hacerlo, a falta de seis tienen que poner todo de su parte para que León celebre otra alegría para estar la próxima temporada en el fútbol profesional».

La jefa de la Cultural cree que «todo está en la cabeza, pero llevamos trabajando toda la temporada con un coach y profesionales especializados».

