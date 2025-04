Así fue el partido SD Ponferradina-Club Atlético Osasuna Promesas, minuto a minuto

12:00

Previa y novedades

Desde las doce del mediodía la Deportiva intentará acrecentar la ilusión de sus aficionados que volvió a florecer con la remontada de Zamora. El conjunto blanquiazul recibe en El Toralín al filial de Club Atlético Osasuna, equipo que llega con dos triunfos seguidos, igual que la formación de Javi Rey. Sólo dos veces desde que aterrizó en esta categoría la Deportiva ha enlazado tres victorias consecutivas, una de ellas en esta temporada. Ganar hoy es importantísimo. Un triunfo haría buena cualquier cosa que pase en el duelo estrella de la jornada entre Cultural y Club Gimnàstic. La Ponferradina podría recortarle puntos al equipo leonés, aumentar la diferencia con el tarraconense o ambas cosas.

Ante el filial logró la Deportiva en la primera vuelta su primer triunfo a domicilio y segundo en el global liguero (0-3, con doblete de Borja Valle y el segundo gol liguero de Álex Costa).

Javi Rey no podrá contar para este encuentro con los sancionados Kevin Sibille y Vicente Esquerdo y se decanta Andújar como sustituto del argentino en el centro de la defensa y Doué en lugar del valenciano en el mediocentro. Finalmente no está en la convocatoria Borja Fernández. Álex Costa por Cortés, Álvaro Bustos por Álex Mula y Andoni López por Álvaro Ramón son las otras novedades en el once inicial.

El Promesas llega al duelo sin el sancionado Asier Osambela, posiblemente el futbolista más destacado del equipo, sin Sixtus, que ha sido convocado con el primer equipo, y sin Arroyo, que se quedó en casa con fiebre. Llega con una propuesta de juego un tanto diferente a la de otros filiales, buscando más el juego directo y las acciones de contragolpe. La escuadra rojilla sólo ha perdido tres partidos en la segunda vuelta, siendo dos a domicilio, el último de ellos, en Lugo el 2 de febrero. Eso sí, ha perdido en los campos de todos los equipos que ocupan puesto de play off día de hoy. Le queda por jugar éste.

Dirigirá el encuentro la bilbaína Olatz Rivera Olmedo (Comité Vasco). Esta debutante en la categoría —tras pitar sólo una temporada en 2ª Federación— ha pitado un encuentro a cada uno de los contendientes de este fin de semana y ninguno venció: Gimnástica Segoviana 2-Deportiva 2 (jornada 2) y Cultural 1-Atlético Osasuna Promesas 0 (jornada 5).

Aunque a la Deportiva siempre se le ha dado bien el filial rojillo, no es menos cierto que habitualmente le ha costado doblegarle. Los precedentes de este choque son cinco, si bien con sólo dos resultados diferentes: tres victorias bercianas por 2-1 y dos igualadas a un tanto. El último enfrentamiento es el de la temporada pasada, en el que Yuri hizo el doblete del cuadro berciano y Aguirre marcó para el pamplonica.