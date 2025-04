Marcos García: "Quiero ser portero del Ademar en Asobal, cuando se dé estaré listo"

Se está acostumbrando el Abanca Ademar a ‘agenciarse’ talento joven, nacional y de futuro para su portería en los últimos años. Primero fue Álvaro Pérez, que ya es todo un referente junto a Saeid en el primer equipo y el pasado verano repetían estrategia con Marcos García (Oviedo, 2007), un diamante en bruto que, a sus 17 años, ya ejerce como tercer portero al tiempo que lo combina con el ULE, el juvenil y la selección española que dirige Nacho Moyano. Sin hacer excesivo ruido, el asturiano se ha ganado el favor de todos dentro del club por su sensatez y calidad.

—Aún no has debutado con el primer equipo, pero llevas entrenando con ellos desde pretemporada. ¿Qué ha supuesto para ti?

—Estar con el primer equipo es como hacer un máster, es un plus y aprendes mucho. Tengo a Saeid y a Álvaro que son dos referentes, eso me ayuda.

—¿Sientes presión?

—No, siento ilusión y ganas de aprender. Como la mayor parte de la plantilla es muy joven tampoco me sentí diferente al llegar, todos me acogieron muy bien.

—Dicen que Dani Gordo es especialista en acelerar los procesos de crecimiento en los jugadores de corta edad.

—Es muy exigente, sabe llevar muy bien las sesiones y, en mi caso, se preocupa por mí.

—¿Qué te convenció para cambiar Oviedo por León tan pronto?

—Vine a este club a mejorar porque sé que apuestan por los jóvenes, para sumar minutos en las categorías inferiores y en el futuro ser el portero del primer equipo.

—Llevas ya tres convocatorias con los Hispanos juveniles y hay un Mundial a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es el techo de este equipo?

—Ser campeones, ese es el objetivo. Ojalá que yo pueda entrar en la lista definitiva, pero hay que ir paso a paso.

—¿Cuáles son las selecciones que pueden alejaros de ese ambicioso objetivo?

—Para mí las tres más duras son Dinamarca, Suecia y Noruega.

—Tú que te mueves entre el juvenil del Ademar, el ULE y el primer equipo, ¿cuál dirías que es la principal diferencia?

—La velocidad a la que se juega y, en mi caso, a la hora de lanzarte balones a la portería. Eso se nota muchísimo. En Asobal se mueve muy rápido la bola.

—Como ha ocurrido con otros referentes de este club como Jaime Fernández o Gonzalo Pérez, tú vienes del mundo del fútbol. ¿Por qué diste el salto al balonmano?

—Empecé justo después de la pandemia de covid. Venía de jugar al fútbol, pero mi padre, que ama el balonmano, me invitó a probarlo. Ya en la 2020-21 empecé a entrenar con el Base Oviedo. Me intentaron poner de lateral porque era alto, pero yo tenía claro que quería ser portero.

—¿Dónde te ves en unos años?

—No me obsesiona, como te decía quiero ser portero del Ademar y jugar en Asobal, pero paso a paso. Ahora intento entrenar lo mejor posible. No pienso en dónde voy a llegar.

—Dime alguna virtud que tengas y algún defecto.

—Creo que mi gran virtud es la mentalidad, no me vengo abajo cuando las cosas no me están saliendo bien durante un partido, que son cosas que pueden pasar. Eso me lo inculcó Jorge Martínez y estoy orgulloso. Y en cuanto a defectos son demasiados, me queda mucho por mejorar.

—Viajaste a Cuenca como segundo portero, pero no llegaste a jugar. ¿Cómo imaginas ese momento?

—No lo pienso, pero estoy preparado para cuando llegue. Vivo al día y cuando se dé el debut me hará muchísima ilusión.

—Las plazas europeas se están poniendo muy caras, no tenéis casi margen de error.

—La Liga está muy caliente tanto por arriba como en la parte baja. Nos quedan cinco partidos realmente difíciles empezando por el de este fin de semana en Granollers, pero confío en esta plantilla.

—Supongo que viniendo del mundo del fútbol, serás seguidor de algún equipo...

—Toda la familia somos de la Real Sociedad porque mi padre es de Lasarte.

—Contabas que fue él quien te inculcó el balonmano. ¿Qué te dice ahora que ya formas parte del primer equipo del Ademar?

—Está feliz porque juegue al balonmano, creo que tiene la espinita clavada de que él hubiera querido y no pudo. También me mete mucha caña con los estudios, me recuerda que deben ser lo primero.

—¿Qué vas a estudiar?

—Me gustaría hacer Ingeniería Aeroespacial.

—¿Te has adaptado bien a León?

—Sí, la vida aquí es muy cómoda y estar en una gran residencia como es la de La Asunción me ayuda mucho.

—¿Has tenido que renunciar a muchas cosas por el sueño del balonmano?

—Bueno, como todos, pero me considero una persona muy normal.

—Y el hecho de vivir solo, ¿lo llevas bien?

—Te ayuda mucho a madurar, porque aunque tengo gente aquí, en realidad mi familia no está en el día a día. Te haces más consciente de las cosas, valoras todo más. Mis padres y hermanos vienen a verme cuando pueden.