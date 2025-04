Sigue el partido SD Tarazona-SD Ponferradina, minuto a minuto

15:07

Previa y novedades

Posiblemente nadie se lo podía imaginar, pero la Deportiva ya depende de sí misma para ascender. Sin embargo, para optar a ponerse líder en el derbi o incluso en una de las dos anteriores jornadas, necesita vencer hoy desde las 15.30 horas al Tarazona en el Municipal. La derrota de ayer de la Cultural da al cuadro de Javi Rey la gran oportunidad de la temporada. Si gana, se pone a dos puntos de su vecino. Pero también necesita ganar por asegurar un poco más el play off, ya que el 6º está a 5 puntos y el sábado juega en El Toralín.

En la 1ª vuelta venció 2-0 la Deportiva en la otra ocasión en la que el equipo enlazó tres triunfos en esta Liga. Ahora va a por el 4º, algo que no logra desde estas fechas del año 2022 en 2ª División.

La escuadra berciana afronta este choque una semana más sin Borja Fernández ni Nacho Castillo, si bien recupera a los sancionados Kevin Sibille y Esquerdo. El argentino es suplente y el alicantino vuelve al once. Es una de las novedades. La otra es Álvaro Ramón en lugar de Andoni López. Por tanto, Javi Rey mantiene el sistema 4-2-3-1 de los últimos tres partidos.

El Tarazona es el equipo menos goleado como local (10), aunque tampoco ha marcado mucho en su feudo (15). Si no tiene mejores números ha sido por el gran número de empates. De hecho, en el Municipal sólo han ganado la Real Sociedad B, el RC Celta Fortuna y el FC Andorra. Casi como pasaba con el Zamora hace un par de semanas, desde el 24 de noviembre sólo ha cedido un duelo ante su gente y fue el 8 de febrero. El Club Gimnàstic no pasó del empate sin goles allí y la Cultural perdió hace dos semanas.

El ex portero deportivista Juanma Barrero, técnico del conjunto aragonés, no podrá disponer de Juan Rodríguez para este partido por acumulación de amonestaciones, por lo que Vadik volverá a una defensa de cinco en la que los carrileros juegan muy adelantados, lo mismo que pasa por delante con los extremos. Es la única novedad en el cuadro atagonés. Además, están en la fase final de respectivas lesiones Cubillas y Pradera. Adrián Fuentes con 16 goles es el máximo realizador de la categoría y el portero Fuoli es 3º en la lista de menos batidos.

El motrileño Juan Antonio Manrique Antequera (Comité Andaluz) será el árbitro de este encuentro y pitará por primera vez a la Ponferradina. Ésta es su tercera temporada en 1ª Federación, en la que ningún conjunto visitante ha logrado ganar. Ha dirigido 11 duelos, saldados con 5 victorias de los equipos locales y 6 igualadas.

Sólo existe un precedente del partido de esta tarde, el 2-0 de la pasada temporada en el debut de Juanfran García en el banquillo y de Álex Costa en el campo.