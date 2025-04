Golpe en la mesa de la Cultural en Benicarló

Publicado por Agencias Benicarló Creado: Actualizado:

BENICARLÓ 70

Lafuente (4), Suárez (9), Libroia (17), Ruesga (10), Sall (3). También jugaron: Obajo (12), Haro (6), Palazuelos (9).

CULTURAL 90

Nongo (11), Okafor (10), Fabrega (18), Greeley (9), Llamas (2). También jugaron: Isern (3), Bulto (9), Vázquez (3), Stain (16), Kellier (9).

Parciales: Primer cuarto: 10-23; Segundo cuarto: 22-25 (32-48); Tercer cuarto: 17-20 (49-68) y Cuarto cuarto: 21-22. Árbitros: Carlos Gallego Rodríguez y Raúl Aguilera Mellado (Colegio extremeño). Eliminado: Palazuelos. Incidencias: Municipal de Benicarló.

La Cultural y Deportiva Leonesa no pudo comenzar con mejor pie las eliminatorias de la fase de ascenso a Primera FEB (70-90). Los de Luis Castillo pasaron como un rodillo sobre su rival, un Maderas Sorli Benicarló que tras el 0-9 inicial fue siempre a remolque y nunca dio la sensación de poder remontar la contienda. Al final, los leoneses se impusieron con 20 puntos de ventaja, una renta que a buen seguro le allanara el camino en el encuentro de vuelta que, además, disputarán en casa.

Los leoneses salieron muy enchufados a la pista, con una férrea defensa que ahogó a los locales y un ataque sin fisuras que apenas tardó tres minutos en poner un esperanzador 0-9 en el luminoso. Maderas Sorli Benicarló conseguía frenar el avance de los visitantes, pero su mejora defensiva no tenía continuidad en ataque y la renta leonesa apenas se vio afectada (2-9). Un triple de Fabrega puso fin a unos minutos de sequía visitante.

El equipo local apretaba los dientes en el inicio del segundo cuarto, pero apenas conseguía recudir en tres puntos su desventaja ante una Leonesa que estaba sabiendo jugar con el marcador, dosificando esfuerzos pero sin bajar la guardia y aprovechando los errores del rival para dar un nuevo salto (18-34, minuto 12). No cambió la dinámica del partido en el tercer cuarto. Los leoneses no aflojaban y mantenían a raya al rival, que pese a todos sus intentos nunca llegó a inquietar a un rival que parecía ir a medio gas (41-55, minuto 25). No hubo sorpresas en el último cuarto. Los locales lo intentaron hasta el final, buscando al menos maquillar el resultado final.