El Ademar deja escapar otro punto por un mal final

El Abanca Ademar fue de menos a más, llegó a ponerse por delante, pero en el tramo final no gestionó bien sus ventajas y terminó empatando.lof

El Fraikin Granollers, pese a no lograr el triunfo ante el Abanca Ademar León (30-30), recupera la segunda posición en solitario de la Liga Asobal. Un empate que le sitúa con un punto de margen respecto al Bidasoa. El cuadro de Antonio Rama dominó prácticamente todo el encuentro, pero en el tramo final se bloqueó en ataque y tuvo que arañar un punto con un gol de Jordi Deumal en los instantes finales. Todo ello en un último tramo donde los de Dani Gordo no supieron gestionar sus ventajas. Tuvieron dos ataques para sentenciar y no fueron capaces. Ya les ha pasado muchas veces este curso.

Ambos equipos arrancaron muy certeros con sus ataques, aunque la conexión entre Rodrigo Pérez y el pivote Alberto Martín, que hizo mucho daño con su corpulencia, le dio la primera ventaja al Ademar León (4-6, min 9). Sin embargo, con la ayuda de Roberto Rodríguez bajo palos y de un par de recuperaciones, el Granollers respondió con un parcial de 4-0 (8-6, min 12). Después de un tanto de contraataque de Víctor Romero que significó la máxima ventaja hasta entonces, el preparador leonés, Dani Gordo, tuvo que llamar al orden a los suyos al orden (12-9, min 18). Le sentó de maravilla el tiempo muerto al cuadro visitante, que endosó un parcial de 0-2 para recuperar sensaciones (12-11, min 23).

La segunda mitad arrancó con un intercambio de goles provocado por un ritmo muy alto impuesto por ambos. El buen momento ademarista se alargó unos minutos, y consiguió ponerse por delante por segunda vez. Bajo la batuta de Pérez Arce y con Marwan Hatem como ejecutor, el Ademar vivió sus mejores minutos en el partido, por lo que Antonio Rama tuvo que pedir tiempo muerto (25-27, min 49). Rama decidió dar la alternativa en portería a Pau Panitti, que respondió con varias intervenciones. Romero y Antonio García no fallaron en unos minutos de nervios finales. Se entró en el último minuto con 29-30, pero Jordi Deumal puso el empate a 30 a tres segundos para el final.