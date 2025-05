Un derbi con 102 años de historia y de color blanco últimamente

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El de hoy será el centésimo segundo derbi entre Deportiva y Cultural desde que en noviembre de 1923 jugasen el primero en León. El balance es muy favorable al cuadro capitalino, porque durante más de medio siglo fue muy dominador en la estadística de estos duelos. Con el paso de los años la Deportiva rebajó algo esa desigualdad.

Hoy el derbi se juega en Ponferrada y atendiendo a los precedentes de este encuentro, que son 50, el conjunto berciano se ha llevado 22 de ellos, 16 han sido para el cuadro culturalista y 12 finalizaron en tablas. El último fue el de octubre del 2023, cuando la invicta Deportiva encajaba en los primeros minutos dos tantos de Bicho al contragolpe que fueron determinantes. El equipo que entonces dirigía Íñigo Vélez de Mendizábal pudo empatar, pero acabó cediendo 1-2.

Desde diciembre del 2009 no se impone la Ponferradina a la Cultural. Un único gol de Óscar de Paula sentenció el partido. A partir de entonces sólo se han disputado tres duelos más en la capital berciana, el referido del pasado curso, el 1-3 de la temporada 2016-2017 y el 0-0 de la 2018-2019. El de hoy será el primero en El Bierzo sin Yuri desde su llegada a la Deportiva y con el paréntesis de su paso por China.

Buscando un precedente que tenga unas características parecidas al de hoy por lo que había en juego, nos vamos al 22 de mayo del 2005. Los dos equipos estaban peleando por el play off a 2ª División. La Deportiva acudía clasificada y buscaba el título de su grupo (por entonces el campeón no ascendía directo). Aunque el equipo leonés se puso 0-2 con tantos de José Vicente Soto y Paulino en apenas un minuto, la Deportiva remontó en la segunda parte con un hat trick de Guille Escribano, ganó la Liga y dejó al cuadro de Villamil sin play off. El de hoy aún tiene más importancia y condicionantes que aquél.

En los años 60 y 80 del pasado siglo también hubo encuentros muy destacados entre ambos al estarse jugando el ascenso, si bien no fueron a estas alturas del campeonato ni estando en la clasificación de una manera como la actual.