La reventa para el partido del ascenso de la Cultural empieza a toda máquina

La deficiente gestión por parte de la Cultural, que no consideró oportuno dar preferencia al menos uno o dos días a los socios-abonados para que retirasen sus entradas y sobre todo a aquellos con Carnet Plus para hacerse con sus dos localidades, que ya no las tienen garantizadas, como les informó tras más de siete horas en la cola una empleada del club mientras apuntaba sus nombres, apellidos y números de abonados, propicia una reventa que ya comenzó este lunes.

En la única jornada de venta de entradas, porque según el club ya están agotadas, se vieron imágenes de otra época —muy alejadas de la era digital—, con aficionados guardando cola durante más de siete horas para nada. Desde el club, primero se permitió despachar de 50 en 50. Y ya cuando la venta de entradas se le había ido de las manos, de cuatro en cuatro. Y en las últimas horas, de dos en dos. Patético.