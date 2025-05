La ULE celebra el ascenso del Olímpico de León como un triunfo para el fútbol femenino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, y el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes, Diego Soto, han felicitado este martes a las jugadoras del Olímpico de León ULE tras su ansiado ascenso a Segunda RFEF tras el empate a un gol en el partido de vuelta de la eliminatoria frente al Sevilla FC.

Un ascenso que, según destacó la rectora, es fruto del esfuerzo, el talento y dedicación de todo un equipo y que refleja un paso fundamental para el fútbol femenino que continúa “ganando terreno y visibilidad en el panorama local y nacional Gracias a mujeres como ellas, las niñas de hoy tienen referentes en el fútbol”. Además, hizo especial hincapié en que las jugadoras han logrado el ascenso de categoría “con los valores que caracterizan al deporte: trabajo en equipo, esfuerzo, dedicación…” que son valores que también se fomentan en la Universidad de León, “siempre muy comprometida don el deporte” a través de un elevado número de convenios como el acuerdo marco de colaboración que, desde 2021, mantiene con el Olímpico de León ULE y que, destacó son interesantes “no solo por salud, sino por reforzar los valores de esfuerzo, disciplina y trabajo en equipo”.

A las jugadoras, les deseó que “sigan cosechando éxitos” y les trasladó el compromiso de la ULE de seguir “a su lado”. En la recepción también participó el equipo inclusivo Asprona Olímpico que han ganado la liga ‘Más que goles’ y han ascendido de categoría, “la ULE también apuesta por el deporte inclusivo y la inclusión porque fomentamos el valor de la igualdad de oportunidades”, les trasladó Nuria González.

Por su parte, el presidente del Olímpico de León ULE, José Pedro Luengo, agradeció la “colaboración y el apoyo institucional y personal” a los equipos del Olímpico León ULE. La Segunda RFEF, reconoce Luengo, es una competición complicada, pero no duda en asegurar que aspiran no solo a mantenerse “si no, a algo más porque si intentas solo mantenerte, puede que te caigas”.

La rectora finalizó la recepción a las jugadoras reafirmando la apuesta firme de la Universidad de León por fomentar la práctica del deporte entre la comunidad universitaria, a través de una amplia y variada programación deportiva, así como la colaboración con diferentes clubes leoneses.