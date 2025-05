Aspire dará un paso extra al frente si la Cultural vuelve a Segunda

Nadie quiere vender la piel del oso antes de cazarla y mucho menos Aspire. No es su modo de trabajar y así lo ha demostrado desde que aterrizó en la Cultural hace una década. Sin embargo, la academia catarí «sigue muy de cerca» la trayectoria del club en una temporada que puede resultar histórica, como la propia Natichu Alvarado, consejera delegada, confirmó el pasado miércoles. Queda convertir el sueño en realidad —este sábado a ser posible frente al Andorra— o, en el peor de los escenarios, acudiendo al play off de ascenso. Prefieren no pensar en esta segunda vía, no al menos de puertas para fuera, pero tampoco la dejan en el olvido.

Sea como fuere, los propietarios de la entidad leonesa son los primeros interesados en que los de Raúl Llona regresen al fútbol profesional la próxima temporada. Sería, de producirse, su segunda aventura tras la que capitaneó Rubén de la Barrera en 2017. «Para ellos subir supone reconocimiento. Al fin y al cabo llevan diez años poniendo un dinero importante y creyendo en este proyecto», remarca la principal cabeza visible de Aspire en la capital leonesa. Una 2025-26 que les ‘obligará’ a aumentar el presupuesto considerablemente para conformar una plantilla de garantías que peleé por mantenerse más de una campaña.

Dentro del club no se habla de cifras económicas, pero fuentes consultadas por este periódico insisten en que, llegado el momento y si se asciende, Aspire dará un paso al frente. Ya lo hicieron en la 2017-18 y volverán a hacerlo. En esta ocasión, además, existe un cambio de paradigma que gusta —y mucho— a la academia; la implicación de la ciudad con el equipo. Una ilusión nunca vista en la capital que ha ido creciendo con el paso de las jornadas. Siempre reclamaron esa participación —también a empresas e instituciones— y de darse valoran un proyecto serio. «Ven a una ciudad implicada, algo que antes no era así y debe ser una de las maneras para que aporten una inversión mayor si el equipo asciende», subrayaba Alvarado en El Filandón de La 8 y Diario de León esta misma semana.

La Cultural se juega mucho este fin de semana, pero también la ciudad, insisten desde dentro del club. Hay empresas importantes que iniciarán algún tipo de patrocinio si están en Segunda. La repercusión mediática, deportiva, hostelera y turística —en general— no tiene comparación con la Primera RFEF. Nadie venderá la piel de oso, pero el trabajo en la sombra lleva semanas en marcha por si toca cazar.

