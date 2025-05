Javi Rey: «No voy a saber nada de lo que pase en León hasta las nueve"

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El entrenador de la Deportiva afirmó encontrarse tranquilo de cara al duelo de esta tarde. Javi Rey volvió a destacar la enorme dificultad del encuentro, pero dijo ver bien a sus futbolistas: «Estoy tranquilo, sin nervios. No sé por qué ni por qué no. Ya me pasó algo parecido la semana pasada y es por lo que me transmiten los futbolistas: confianza, y eso da tranquilidad. Hemos preparado el encuentro igual que en la jornada 1 o en la 20. Lo más importante es dar normalidad. Todo lo que se salga de eso, hace que pierdas el foco y tenemos un partido muy difícil ante un rival que se juega la salvación. El choque va a ser de mucha exigencia y vamos a ir con los que creemos que son los mejores para el plan de partido que hemos preparado». En este sentido, el entrenador ourensano fue cuestionado sobre tener cuidado con los 5 futbolistas que están apercibidos de suspensión de cara a un eventual play off. Javi Rey lo tiene claro: «No voy a pensar en si uno tiene cuatro amarillas y reservarlo por si hay que ir al play off. Tenemos el objetivo de ganar en Las Llanas y vamos a ir con todo, al 100%, porque tenemos opciones, por pequeñas que sean, pero las tenemos, y porque quedar segundos es muy importante, igual que para el FC Andorra quedar tercero, da muchísima ventaja en el play off».

Incidió Javi Rey en la dificultad del rival por sus características y por lo que se juega: «Es un oponente muy difícil y le tenemos el máximo respeto. Sabemos dónde jugamos y el rival que tenemos enfrente, que ya ganó en Andorra, en León, en San Sebastián y en Ponferrada. Vamos a un campo histórico del fútbol español que va a estar lleno, con muchos aficionados nuestros, y va a ser un partido de máxima exigencia».

Por supuesto que había que preguntar por el partido de León y por cómo se va a vivir en Las Llanas. El técnico deportivista fue muy claro: «No voy a saber nada de nada de lo que pase en León y si me doy la vuelta y alguien del banquillo está pendiente de ese partido, va a tener un problema. No puedo ayudar a mi equipo si estoy pendiente de otro partido. Tenemos que ganar y a las nueve miraremos lo que pasa».