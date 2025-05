Raúl Llona: «Estar las 38 jornadas líderes es algo increíble"

El entrenador de la Cultural recibió un baño de Champagne por parte de toda la plantilla antes de iniciar la rueda de prensa, también con la presencia de Natichu Alvarado, consejera delegada. Una emoción desbordante, no era para menos, después de que el máximo responsable del banquillo haya conducido el barco a bueno puerto. Quiso estar acompañado Llona de todo su cuerpo técnico y compartir el éxito. Gran gesto del riojano. «Lo que pensé nada más acabar el partido fue ‘por fin’, porque ha sido un largo camino y después sentí una inmensa alegría por toda la gente a la que representamos. También me acordé de la gente del club, que lleva tantos años trabajando y obviamente en la afición, no se les puede pedir más. Esto era lo que todos soñamos alguna vez y por supuesto a nuestras familias porque sufren con nosotros».

«Empezamos el partido con desajustes a nivel defensivo, estuvimos temerosos con el balón, pero era un día para sacarlo adelante sí o sí, los aficionados nos sacaron adelante. Estuvimos 38 jornadas líderes, que se dice pronto, que la gente lo disfrute porque es histórico», dijo para después alabar a los suyos. «El equipo siempre dio la cara, también cuando lo hicimos mal o regular. Le doy mucho mérito a los jugadores, hubo momentos de dudas y no todo el mundo valoró fuera lo que estábamos haciendo».

Darles «calma»

«Traté de darles tranquilidad en esos minutos donde no supimos mantener la pelota en nuestro poder. Hemos trabajado mucho el aspecto emocional toda la temporada. Para mí la clave de este ascenso es la constancia, tratamos de ser neutros, de no hundirnos ni venirnos abajo y esa estabilidad lo cambió todo», subrayó Llona, que en su línea habitual —un hombre que jamás pierde la compostura y que encaja bien las críticas, en general—, se despidió de la sala de prensa diciendo «¡Y ahora nos vamos a Guzmán!».